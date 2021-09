Międzynarodowy Dzień Kawy - jakimi kawoszami są Polacy?

29 września to ważna data w kalendarzu fanów kawy – jej międzynarodowe święto. Z tej okazji Glovo sprawdziło, jaką kawę i gdzie najchętniej piją Polacy.

Adobe Stock

Do Europy przywędrowała z Etiopii, a sekretem napoju, który pokochali niemal wszyscy, są palone ziarna kawowca. Tak przygotowane, zmielone i parzone w odpowiedni sposób dają aromatyczny napój o ciemnobrązowej barwie, obok którego nie sposób przejść obojętnie. Dziś kawa jest dostępna niemal na każdym rogu, dzięki czemu stała się elementem naszej codzienności.

Kawa pobudza, dodaje energii i... obłędnie smakuje

Przygotowywana jest na niezliczoną ilość sposobów w zależności od państwa, a nawet regionu. Kawa, która bije rekordy popularności, ma również wiele właściwości prozdrowotnych. Jest między innymi źródłem antyoksydantów zwalczających wolne rodniki, jest także sposobem na poprawę krążenia krwi czy redukcję stresu. Do aromatycznej kawowej esencji dodajemy syropy, różnego rodzaju mleka, cukry, przyprawy czy dodatki, co czyni ją doskonałym napojem na każdą okazję. Jak pokazują dane aplikacji Glovo, Polacy najchętniej wybierają kawę latte, ice latte, a dopiero potem kawę z mlekiem lub klasyczną czarną.

Świat oszalał na punkcie kawy

Jest doskonałym towarzyszem każdego dnia, stała się nieodłączną częścią popkultury. Designerski kubek termiczny lub sezonowy papierowy kubek z przykrywką wprost z kawiarni to stały element spowitych jesiennym chłodem miejskich ulic. Przez ostatni miesiąc na całym świecie kawa została zamówiona przez aplikację Glovo ponad 77 tysięcy razy, co czyni ten napój jedną z najchętniej wybieranych pozycji. Miejscy kurierzy najczęściej dostarczają ją w Barcelonie, drugie miejsce na podium zajmuje Warszawa, a czołową trójkę zamyka Mediolan. Największymi kawoszami w 2019 r. byli Gwatemalczycy, w zeszłym roku tytuł ten należał do Hiszpanów i Włochów.

Kawa w Polsce w liczbach

Polacy uwielbiają kawę zarówno w domowym zaciszu, jak również przy kawiarnianym stoliku. Coraz częściej kubek aromatycznego naparu trafia w nasze ręce wprost od miejskiego kuriera. Jak pokazują dane Glovo, Polacy pokochali także kawę w dostawie. Miesięcznie zamawiamy w ten sposób około 18 tys. kubków, a z roku na rok ta liczba rośnie. W porównaniu do zeszłego roku platforma odnotowała już 30 proc. wzrost zainteresowania tym napojem, a mamy dopiero wrzesień. Polacy uwielbiają poranne rytuały z aromatem palonych ziaren kawy w tle, dlatego kawę najchętniej zamawiają ją mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Gdańska i Wrocławia między 8:00 a 10:00 rano, później z godziny na godzinę zainteresowanie nią słabnie. Rekord kawowego zamówienia w Glovo padł w Warszawie. Jej fan zamówił łącznie 22 kawy – 12 z mlekiem i 10 zwykłych czarnych.

Kawa to coś więcej niż tylko ciepły napój z ulubionymi dodatkami. Dla wielu z nas jest elementem codziennego rytuału, z którego nie sposób zrezygnować. Choć krąży na jej temat wiele mitów, doceniamy ją za pyszny smak, łatwość przyrządzenia i uniwersalność.