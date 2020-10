Ekologiczna moda to nie tylko ubrania

W obliczu globalnych wyzwań środowiskowych przetrwanie wielu firm podporządkowane jest idei zrównoważonego rozwoju i związanej z nią gotowości do zmian. W sektorze odzieżowym oznacza to konieczność zaangażowania wielu podmiotów, które składają się na złożony i rozproszony łańcuch dostaw.

EKOLOGICZNA MODA: Odzież również może być produktem ekologicznym. Coraz więcej producentów, podobnie jak to robi LPP, wytwarza ją z materiałów pozyskanych w sposób bardziej przyjazny dla środowiska oraz promuje odpowiedzialny sposób kupowania i użytkowania ubrań.

Świadomość, że zrównoważona moda to dzisiaj więcej niż koszulka wykonana z organicznej bawełny, stanowiła dla LPP punkt wyjścia do przyjętej jesienią 2019 r. kompleksowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju „For People For Our Planet”. Oparty na czterech filarach plan na lata 2020–2025 obejmuje konsekwentną realizację kolejnych projektów w całej działalności firmy — od wyboru surowców, produkcji, poprzez transport i logistykę, aż po sieć sprzedaży. Dzięki mierzalnym kryteriom w ciągu pięciu lat stawiane w niej ambitne cele mają przynieść realną zmianę i ograniczenie wpływu działalności firmy na środowisko.

Zrównoważona produkcja

Szeroko zakrojone działania pierwszego filaru, obejmującego produkt i produkcję przyjazną środowisku, zostały ujęte w standardzie Eco Aware. Powstające w zgodzie z nim kolekcje już w 2019 r. były dostępne w ofercie wszystkich marek LPP, a w 2021 r. będą stanowić 25 proc. wyprodukowanej przez firmę odzieży. Natomiast w 2025 r. zostaną wprowadzone do 50 proc. kolekcji flagowej marki Reserved. Już dziś są wykonywane z materiałów pozyskanych w sposób bardziej przyjazny dla środowiska, np. z tkanin wytwarzanych na bazie celulozy drzewnej przerabianej na włókna w obiegu zamkniętym (Tencel™, Refibra™, Ecovero™, Modal™). Materiały te powstają przy mniejszym zużyciu wody i środków chemicznych, a drewno pochodzi ze zrównoważonych upraw. By ograniczyć ilość odpadów, a także zużycie zasobów naturalnych, LPP wykorzystuje w zielonych kolekcjach także materiały z recyklingu: wełnę, bawełnę, poliester, poliamid czy jedwab oraz bardzo dobry jakościowo i trwały Repreve® Recycled Polyester, czyli poliester z przetworzonych butelek PET wyłowionych z oceanów. Gama takich materiałów w kolekcjach LPP jest stale poszerzana.

Ostatnie lata były dla branży tekstylnej okresem znaczących zmian, dzięki czemu zapotrzebowanie na nowe tkaniny ze strony producentów stymulowało rozwój technologii produkcji przyjaznej środowisku. Motywując swoich dostawców do intensywnych zmian, LPP wdrożyło program Eco Aware Production, w którym preferuje do współpracy zakłady ograniczające zużycie wody, energii czy substancji chemicznych oraz implementujące nowe technologie w obróbce tkanin czy odzysku zasobów. Mają to potwierdzać niezależne instytucje certyfikujące. Jeśli tego brakuje, spółka weryfikuje zgodność działań fabryki ze standardem Eco Aware poprzez swój dział zrównoważonego rozwoju. W 2021 r. zgodnie z tymi zasadami ma pracować 30 proc. zakładów szyjących dla LPP w południowej Azji, a w 2023 r. programem objętych będzie już 100 proc. fabryk dżinsów. Jest to tym istotniejsze, że to działalność zewnętrznych dostawców i producentów surowców odpowiada za 90 proc. wartości całej emisji firmy.

Zrównoważona produkcja to także dążenie do eliminacji wszelkich niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska chemikaliów w tekstylnym łańcuchu dostaw. Dlatego LPP, jako pierwsza polska firma, dołączyła w tym roku do międzynarodowej inicjatywy Zero Discharge of Hazardous Chemicals. Jako Przyjaciel ZDHC spółka skłania dostawców do całkowitego wyeliminowania szkodliwych substancji z produkcji oraz wspiera ich w zrównoważonym zarządzaniu środkami chemicznymi. Członkowie porozumienia dążą do ujednolicenia standardów bezpieczeństwa chemicznego produkcji dla całej branży. Do 2025 r. program obejmie wszystkich podwykonawców i ich partnerów, z którymi współpracuje LPP.

Nowy styl użytkowania

Kompleksowe podejście widoczne w standardzie Eco Aware obejmuje cały cykl życia produktu — od sposobu pozyskania surowca, przez metody produkcji kolekcji, aż po odzysk ubrań — dzięki organizowanym w wybranych salonach sieci zbiórkom odzieży używanej.

LPP działa holistycznie, rozumiejąc, że zrównoważona moda to nie tylko ubrania. Biorąc pod uwagę globalny problem, jakim stały się odpady z tworzyw sztucznych, odpowiedzialne zarządzanie plastikiem jest kolejnym z filarów strategii. Zakłada on, że do 2025 r. LPP będzie korzystać wyłącznie z opakowań przyjaznych środowisku, tj. nadających się do ponownego użycia, poddających się recyklingowi lub kompostowaniu. Stawiając sobie ambitne cele do realizacji w ciągu pięciu lat, gdańska spółka chce walczyć z wyzwaniami środowiskowymi, na które wpływ ma m.in. globalnie rosnący trend zakupów online, zwiększający ilość odpadów plastikowych.

Z powodu braku na rynku ekologicznych alternatyw dla opakowań wysyłkowych, we współpracy z partnerem biznesowym odpowiedzialnym za ich produkcję, spółka zdecydowała się rozwiązać ten problem we własnym zakresie — decydując się na paczki, które służą zarówno dostawie, jak i zwrotom produktów, czyli mogą zostać ponownie użyte, a dodatkowo są wykonane z materiałów przyjaznych planecie. Projekt ten wymagał wprowadzenia zmian technologicznych po stronie partnera, jednak wspólne wysiłki przyczyniły się do rozwinięcia trendu na rynku opakowań.

Dziś beneficjentami tej zmiany są nie tylko LPP i jego klienci, ale również pozostali użytkownicy. Obecnie opakowania występujące w sprzedaży online flagowej marki LPP Reserved i Mohito są wykonane z makulatury i przeznaczone do ponownego przetworzenia, podobnie jak torby zakupowe w salonach stacjonarnych wszystkich marek spółki. W ciągu trzech lat wszystkie wykorzystywane przez LPP kartony i opakowania w sklepach będą pochodzić z recyklingu.

Widoczne efekty

Do tej pory, dzięki konsekwentnie realizowanym projektom pozwalającym na zmniejszenie ilości plastiku oraz wyeliminowanie ze sprzedaży online folii nienadającej się do recyklingu, zaledwie w ciągu dwóch lat LPP zmniejszyło zużycie tego surowca aż o 250 ton. Wiedząc, że w redukcji plastikuna rynku każdy obszar ma znaczenie, w przyszłym roku spółka zupełnie usunie jednorazową folię nawet z zawieszek cenowych w sklepach. Poza redukcją we własnej działalności zwróciła się też do swoich kontrahentów, by rezygnowali z folii, wysyłając próbki handlowe, chcąc ograniczyć to zjawisko o 50 proc. do końca tego roku. Konsekwentne podejście ma doprowadzić do stopniowej redukcji jednorazowego plastiku, nie tylko w całym łańcuchu dostaw firmy, ale też realnie zmniejszać globalny problem odpadów z tworzyw sztucznych.

Wszystkie inicjatywy z obszaru zrównoważonej mody mają w konsekwencji zmniejszyć ślad węglowy spółki o 15 proc. do 2025 r. Szeroko zakrojone działania z jednej strony wpływają na cały łańcuch wartości, a z drugiej są odpowiedzią na oczekiwania klientów. Rosnąca świadomość ekologiczna klientów wyznacza kierunek, w jakim podąża rynek. Codziennymi zakupami oni również współdecydują o zmianach, tworząc popyt na ekotrendy, a producenci dostosowując ofertę do ich oczekiwań generują zapotrzebowanie na zielone rozwiązania. Pokazuje to, że odpowiedzialne podejście marek stanowi przewagę konkurencyjną i trwały kierunek w rozwoju biznesu. Coraz bardziej świadomi klienci wybierają produkty tych marek i firm, z których wartościami sami się utożsamiają. W tym systemie naczyń połączonych widać, jak kluczowe jest wsłuchiwanie się w potrzeby rynku. Globalne zmiany to już nie chwilowa moda, lecz świadomy trend realizowany metodą małych kroków przez każdego nas, utrwalający nowy standard życia.