Elektromobilności zabraknie rąk do pracy

W ciągu dwóch lat popyt na specjalistów w dziedzinie e-mobility wzrósł o 200 proc. Tymczasem podaż szybko się kurczy.

W pierwszym kwartale 2020 r. w Polsce zarejestrowanych zostało niespełna 1,2 tys. aut elektrycznych (BEV i PHEV). W porównaniu z wynikami Niemiec (26 tys.) czy Francji (25,9 tys.) to mało, jednak niewielki popyt na auta elektryczne to niejedyny problem sektora. Okazuje się, że brakuje rąk do pracy.