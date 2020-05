eUDT - nowoczesny urząd online

Poprzednie lata intensywnej pracy spowodowały, że jako organizacja jesteśmy świetnie przygotowani do pracy zdalnej dzięki wprowadzonym zmianom systemowym. Niewiele instytucji świadczących usługi dla klientów firmowych czy obywateli może wykonać dziś zdalnie praktycznie wszystkie czynności w danym procesie, łącznie ze złożeniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego - pisze Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Od wielu tygodni funkcjonujemy w rzeczywistości stanu zagrożenia epidemicznego. Mimo to, Urząd Dozoru Technicznego realizując swoje zadania ustawowe dba o zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstw i instytucji wykorzystujących infrastrukturę techniczną, na bieżąco przeprowadzając badania i inspekcje urządzeń. Zgodnie z naszą misją, którą jest dbałość o bezpieczeństwo i wspieranie rozwoju, wykonujemy swoje zadania przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania tych czynności.

Poprzednie lata intensywnej pracy spowodowały, że jako organizacja jesteśmy świetnie przygotowani do pracy zdalnej dzięki wprowadzonym zmianom systemowym. Niewiele instytucji świadczących usługi dla klientów firmowych czy obywateli może wykonać dziś zdalnie praktycznie wszystkie czynności w danym procesie, łącznie ze złożeniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dzięki portalowi eUDT możliwe jest elektroniczne złożenie wniosku w zakresie naszej działalności czy otrzymanie protokołu i decyzji bez konieczności dotykania dokumentów. To wszystko możliwe jest do załatwienia zdalnie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. To dzisiaj najbezpieczniejszy sposób załatwienia spraw z UDT.

Podkreślić należy fakt, że urządzenia objęte dozorem technicznym są praktycznie wszędzie. Dlatego też rola UDT w funkcjonowaniu gospodarki, w zachowaniu jej ciągłości działania, jest bardzo istotna. Inspektorzy UDT, w ciągu ostatnich tygodni, ze szczególnym zaangażowaniem dbają o bezpieczeństwo publiczne i udowadniają swoje oddanie wartościom dozoru technicznego. Przeprowadzamy badania m.in. w zakładach przemysłowych, tak aby znajdujące się w nich urządzenia mogły być bezpiecznie eksploatowane. Dostosowaliśmy nasze działania do tej wyjątkowej sytuacji, która nasz otacza. Dzięki współpracy z naszymi klientami wypracowaliśmy także bezpieczną formę przeprowadzania egzaminów. Podejmujemy i koordynujemy działania organizacyjne i legislacyjne tak, aby racjonalnie wywiązać się z naszych obowiązków. Wykorzystując cyfryzację oraz zaawansowaną technikę pomiarową staramy się dostosować do dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Uruchamiając pod koniec 2018 roku internetowy portal klienta eUDT nie przypuszczaliśmy, że tak szybko kanał ten stanie się jednym z podstawowych sposobów komunikacji naszych klientów z UDT. Dzięki eUDT jesteśmy otwarci 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Na portalu zarejestrowało się już kilka tysięcy firm, a inspektorzy UDT wystawili ponad 100 tysięcy dokumentów elektronicznych – protokołów i decyzji administracyjnych. Obecnie jest tam zarejestrowanych prawie 500 tys. urządzeń.

Wszelkie pisma, wnioski i pytania można kierować do nas elektronicznie. Dostępne są m.in. wnioski dotyczące inspekcji urządzeń, certyfikacji przedsiębiorstw i personelu czy też badań stacji ładowania stanowiących ważny element infrastruktury elektromobilności.

Korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne. Każdy Użytkownik, otrzymuje dostęp do informacji na temat eksploatowanych przez siebie urządzeń.

Kolejną funkcjonalnością zachęcającą do korzystania z portalu, jest udostępnienie w nim elektronicznej wersji dokumentów dotyczących badań technicznych i rozliczeń. Dostępna jest także opcja płatności elektronicznych pozwalająca na dokonanie przedpłaty za sprawdzenie kwalifikacji lub opłacenie wybranych rachunków. Bez wychodzenia z domu, bez ryzykownych wizyt w banku czy na poczcie, można zapłacić bezpośrednio kartą płatniczą, BLIK’iem lub przelewem online i otrzymać potwierdzenie realizacji płatności na wskazany adres e-mail.

Użytkownik portalu może uzyskać kontakt z osobą obsługującą daną sprawę. Może także śledzić jej stan. Portal pozwala przeglądać informacje dotyczące urządzeń technicznych, planowane terminy badań czy terminy ważności decyzji administracyjnych.

Zarówno decyzje administracyjne jak i protokoły z badań technicznych są wystawiane w formie dokumentów elektronicznych. Każdy z inspektorów UDT wyposażony jest w mobilny kwalifikowany podpis elektroniczny, który umożliwia podpisanie wszystkich niezbędnych dokumentów elektronicznych w aplikacji wspomagającej pracę inspektora na miejscu badania. Wyeliminowanie papierowych dokumentów ogranicza ryzyko zarażenia eliminując konieczność kontaktu bezpośredniego eksploatującego i inspektora.

Wszystkie decyzje administracyjne, protokoły i raporty z badań, oraz pozostała dokumentacja związana z urządzeniami jest dostępna w jednym, bezpiecznym miejscu. Tak przechowywane dokumenty nie wymagają dodatkowej ochrony czy archiwizacji.

Wśród wielu zadań realizujemy także szkolenia czy konferencje. W tym czasie bardzo szybko wdrożyliśmy zdalne formy wymiany wiedzy i doświadczeń. Z naszymi partnerami i klientami spotykamy się online. W czasie pandemii zorganizowaliśmy już kilka webinariów z obszaru systemów zarządzania oraz dyrektyw ciśnieniowej i dźwigowej. Nie zabrakło również ogólnopolskich, wirtualnych konferencji. Pierwsza z nich dotyczyła laboratoriów badawczych w zakresie uznawania przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego. Kolejna obejmowała tematykę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. W tym jednym wydarzeniu udział wzięło prawie 500 uczestników z całej Polski reprezentujących inwestorów i operatorów stacji i punktów ładowania, instytucje i stowarzyszenia branżowe, uczelnie techniczne i instytuty badawcze, przedsiębiorstwa komunikacyjne, transportowe oraz przesyłowe, a także administrację państwową i samorządową.

Pomimo szeregu ograniczeń, UDT, realizując swoją wizję jako lider innowacyjności w obszarze bezpieczeństwa publicznego. wykorzystuje nowoczesne technologie, tak aby w tych trudnych czasach w pełni realizować swoje zadania. Dbamy o to, aby wszyscy mogli bezpiecznie korzystać z urządzeń technicznych, na których sprawności polegamy w codziennym życiu. Zachęcamy do korzystania z portalu eUDT.gov.pl.

