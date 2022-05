EUR/PLN najniżej od końca lutego

Przyczyną odbicia kursu euro względem amerykańskiego dolara była poniedziałkowa wypowiedź przewodniczącej Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde sugerująca wyjście wysokości podstawowych stóp procentowych strefy euro na dodatnie poziomy do końca III kw. br. Obecnie stopa depozytowa ECB wynosi -0,5 proc.

Dziś rano kurs EUR/USD lekko korygował poniedziałkowy skok (-0,17 proc. do 1,06719). Kurs EUR/PLN, który wczoraj osiągnął najniższy poziom od końca lutego pozostawał dziś na poziomie zamknięcia wczorajszej sesji. Również USD/PLN notował dziś rano minimalną zmianę (+0,1 proc.).

Kurs BTC/USD wrócił poniżej poziomu 30000 pkt.

Wczoraj najwyżej od października 2019 zamknął się indeks chilijskiego rynku akcji IPSA. Dziś rano widoczny wczoraj popyt na amerykańskie akcje (S&P 500 +1,86 proc.) wyraźnie się ulotnił: ceny kontraktów na główne indeksy oddawały dużą część poniedziałkowej zwyżki (S&P 500 -1,42 proc., Nasdaq 100 -2,28 proc.). Wcześniej na rynkach akcji Azji i Oceanii zdołały wzrosnąć jedynie główne indeksy w Indonezji (+0,8 proc.), Tajlandii (+0,1 proc.) i Indiach (+0,07 proc.). Ponad 2 proc. spadki notowały Hang Seng i Shanghai Composite. W Europie we wtorkowy poranek również dominowały spadki (DAX -0,9 proc., CAC 40 -1,11 proc.).

WIG-20 korygował na początku wtorkowej sesji wczorajszy 3 proc. skok w górę do najwyższego poziomu od 5 maja (ok. 9:30 -0,73 proc.). WIG-Chemia zaliczył na początku sesji swe nowe 3-letnie maksimum, ale później spadał o 0,54 proc. Wśród składników WIG-u 20 najsilniej taniały na początku sesji KGHM (1,81 proc.) i JSW (-1,43 proc.), co powodowało, że WIG-Górnictwo był dziś rano najsłabszym indeksem sektorowym na GPW (-1,93 proc.).

Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych lekko dziś spadała. Na początku dnia swe nowe 2-letnie maksimum ustanowiły 10-latki rządu Grecji.

Cena kontraktów na ropę naftową spadała dziś o ok. 1 proc. wracając poniżej poziomu 110 USD. Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie utrzymywała się tuż poniżej ustanowionego ostatnio najwyższego poziomu od 2008 roku.