EVIG Alfa poluje na start-upy

Start-upy z międzynarodowym potencjałem — w takie biznesy inwestuje EVIG Alfa Venture Capital. Na celowniku funduszu znalazły się firmy technologiczne.

Dawid Wesołowski i Łukasz Marczuk należą do grona najaktywniejszych zarządzających funduszami VC w Polsce. W ciągu niespełna 1,5 roku zrealizowali 10 transakcji, a kolejne 7 mają na zaawansowanym etapie. Pierwszy z nich zdobywał doświadczenie w European Venture Investment Group, drugi w Carlson Capital Partners. Połączyli swoje siły i tak w roku 2018 przy wsparciu Carlson Ventures International Limited powstał EVIG Alfa — fundusz VC inny od tych, które działały w Polsce.

— Na krajowym rynku nie brakuje inwestorów, którzy pompują dużo pieniędzy w ekosystem start-upów. My robimy więcej. Od konkurencji różnimy się tym, że oprócz finansowania dostarczamy wiedzy dotyczącej współpracy z międzynarodowymi inwestorami — tłumaczy Dawid Wesołowski.

Kierunek — cyfryzacja

Kapitalizacja EVIG Alfa wynosi 50 mln zł. Część tej kwoty pochodzi z programu Bridge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Fundusz inwestuje w projekty technologiczne we wczesnej fazie rozwoju o charakterze badawczo-rozwojowym i skalowalności co najmniej na obszarze CEE. W zamian dostaje mniejszościowe pakiety akcji lub udziałów w młodych firmach.

— Wspieramy obiecujące inicjatywy z takich obszarów, jak IoT w ujęciu hardware, Medtech, Fintech oraz Cleantech — wymienia Łukasz Marczuk.

Inwestycja w pojedynczy projekt nie może przekroczyć 1 mln zł (taką granicę wyznaczają reguły programu Bridge Alfa). Następnie w ciągu 12-18 miesięcy rokujący dobrze na przyszłość start-up może pozyskać kolejne finansowania, które w zależności od specyfiki danego przedsięwzięcia będzie przeznaczane na komercjalizację, lub na dalsze prace nad produktem. Ewentualny dodatkowy kapitał będzie pochodzić ze źródeł prywatnych.

Ambitne plany

Działalność operacyjną EVIG Alfa rozpoczął na początku 2019 r. Dotychczas zainwestował ponad 20 proc. zakładanego budżetu. Do końca roku planuje podwoić ten wskaźnik. Zespół chce zamknąć portfel inwestycyjny najpóźniej do końca 2022 r.

— W Polsce nie brakuje atrakcyjnych projektów inwestycyjnych dających szansę na międzynarodowy sukces, a obecna sytuacja makroekonomiczna i problemy z jakimi boryka się świat pozytywnie wpływają na start-upy, których celem jest zmiana aktualnego statusu quo — mówi Dawid Wesołowski.

A jeśli fundusz nie zdobędzie jednak wystarczającej liczby przedsięwzięć spełniających ustalone kryteria? Wówczas okres inwestycyjny może być wydłużony — maksymalnie do końca 2023 r.

— Najbliższy okres działalności będzie podzielony na poszukiwanie kolejnych atrakcyjnych celów inwestycyjnych i budowanie wartości spółek portfelowych oraz pozyskanie kolejnych rund finansowania dla najbardziej perspektywicznych projektów — ujawnia Łukasz Marczuk.

Pierwsze efekty mają być widoczne w przyszłym roku — chodzi o upublicznienie co najmniej dwóch podmiotów z portfela EVIG Alfa oraz pozyskanie inwestorów na rynku prywatnym dla kilku projektów, które zakończyły realizację fazy B+R. Kluczowym partnerem w tym zakresie jest Carlson Investments S.A. — podmiot z grupy CVI notowany na New Connect. Strategia funduszu zakłada wyjście z inwestycji maksymalnie do końca 2026 r. Wspieranie innowacyjności wiąże się z ryzykiem, ale gospodarka potrzebuje jej by móc prawidłowo się rozwijać.

Czy dzięki funduszowi Dawida Wesołowskiego i Łukasza Marczuka zaczną na polskim podwórku powstawać globalne firmy na wzór amerykańskich gigantów jak Google, Apple czy Microsoft? Jedno jest pewne: inicjatywy w rodzaju EVIG Alfa to krok w dobrym kierunku.

Portfolio EVIG Alfa Venture Capital

Portfel funduszu składa się z 10 spółek: PelviFly — platforma do kompleksowego zarządzania intymnym problemem dysfunkcji mięśni dna miednicy zapewniająca wysoką skuteczność poprzez spersonalizowane ćwiczenia. Składa się z portalu treningowego, aplikacji mobilnej, zaawansowanego urządzenia do ćwiczeń w domu oraz zdalnego wsparcia zespołu certyfikowanych fizjoterapeutów. Dysfunkcja mięśni dna macicy dotyka ponad 30 proc. populacji kobiet na świecie.

Terrabio — pierwszy na rynku rolno-spożywczym mobilny analizator genetyczny potrafiący wykrywać patogeny i mutacje transgeniczne występujące w roślinach lub produktach spożywczych w mniej niż godzinę. Rozwiązanie Terrabio jest w stanie w znacznym stopniu ograniczyć straty związane z utratą upraw oraz pomóc zapewnić zrównoważone użycie środków ochrony roślin.

ENforce — pierwsza polska bioniczna proteza stopy ENforce Bionic Foot, wyposażona w szereg innowacyjnych w skali świata rozwiązań produktowych i procesowych. Proteza dzięki nowoczesnej elektronice przewyższa dostępne na rynku produkty i umożliwi osobom po amputacji powrót do normalnej codziennej aktywności.

Podioom — platforma SaaS wspierająca relację na linii trener-trenujący i profesjonalizująca rynek usług trenerskich oraz rehabilitacji, przy jednoczesnym zaoferowaniu unikalnego produktu w postaci ubezpieczenia OC dla trenera.

ePeer — to innowacyjna platforma Fintech, która opracowuje algorytmy wykorzystujący sztuczną inteligencję do analizy danych behawioralnych oraz geolokalizacyjnych dostępnych w sieci o użytkowniku i na tej podstawie określa scoring kredytowy

NoelleLed — spółka produkuje zaawansowane lampy LED wyposażone w infrastrukturę techniczną realizującą funkcje Zaawansowanego Systemu Sterowania Oświetleniem zwiększającego bezpieczeństwo w miejscach jego zastosowania.

Deventiv — produktem projektu będzie automatyczny skaner wewnątrzustny nowej generacji, który stanowi przełomowe rozwiązanie w leczeniu stomatologicznym, a w szczególności protetycznym i implantologicznym.

Unicomm — system służący do optymalizacji energetycznej i cieplnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w oparciu o autorski system automatyki mieszkaniowej.

Uavlas — systemu precyzyjnego lądowania dla dronów na tzw. ostatnich metrach działający niezależnie od warunków atmosferycznych i geolokalizacyjnych.

Biometric Security — technologia bezdotykowego dostępu przy wykorzystaniu analizy układu żył podskórnych jako unikalnego znacznika.

