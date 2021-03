EY twierdzi, że jest ofiarą „grupy przestępców” z Wirecard

Niemiecki partner Ernst & Young odrzucił kierowane pod adresem audytora oskarżenia dotyczące jednego z największych skandali finansowych w Niemczech. Oświadczył, że to EY jest ofiarą „przestępców” z Wirecard.

Wirecard był do połowy ubiegłego roku jedną z najwyżej ocenianych niemieckich firm. Operator płatności wchodził w skład indeksu niemieckich giełdowych blue chipów. W czerwcu Wirecard ogłosił niespodziewanie, że EY, audytor spółki, nie chce zatwierdzić jej sprawozdania finansowego, bo nie może doliczyć się 1,9 mld EUR. Okazało się, że to kwota oszustw księgowych w spółce dokonanych przez członków jej władz i w ciągu tygodnia Wirecard upadł. Wywołało to skandal w Niemczech. Pojawiły się pytania m.in. o rzetelność audytu w spółce. Wskazywano, że o wątpliwościach dotyczących finansów Wirecardu pisał w 2019 roku The Financial Times.