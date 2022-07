Fed stale straszy na rynkach

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Globalne rynki akcji mają za sobą kolejny tydzień, w którym handel został podporządkowany amerykańskiej inflacji i polityce Rezerwy Federalnej.

Środowy odczyt inflacji CPI na poziomie 9,1 procent i gra wokół tego raportu zdołały przykryć początek sezonu publikacji wyników kwartalnych. W istocie wyniki banków były dalekie od uspokajających, ale zostały w całości zdominowane przez rekord wskaźnika CPI i skokową właściwie zmianę oczekiwań wobec lipcowego posiedzenia FOMC. Starczy powiedzieć, iż przed odczytem CPI rynek był pogodzony z kolejną podwyżką stóp procentowych o 75 punktów bazowych, by tego samego dnia podnieść wycenę prawdopodobieństwa podwyżki o 100 punktów bazowych do 90 procent. Tak radykalna zmiana przyniosła adekwatną reakcję giełd, ale na scenie pojawił się przedstawiciel Fed, który dał do zrozumienia, iż wyceny rynku przekraczają nastroje wśród głosujących członków FOMC, jednocześnie podkreślając, iż na dziś nie ma potrzeby do tak radykalnego kroku. Efektem był równie skokowy powrót do wycen podwyżki ceny kredytu o 0,75 procent, w kontekście której giełdy operowały właściwie od poprzedniego posiedzenia FOMC. Zachowanie giełd amerykańskich w całym tygodniu było prostym odzwierciedleniem tego zamieszania.