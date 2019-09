Firmy ePłatności i RPDP Robert Paszkowski trafiły na listę ostrzeżeń KNF

Spółka ePłatności i firma RPDP Robert Paszkowski trafiły na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego - poinformował w poniedziałek rzecznik KNF Jacek Barszczewski.

Jak podała KNF, w przypadku ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach. Zawiadomienie dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych. Spółka była wpisana do rejestru biur usług płatniczych od 11 kwietnia 2018 r. do 10 lipca 2019 r.

Druga firma to RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego rushpay.pl). Jak czytamy w komunikacie, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych. Firma była wpisana do rejestru biur usług płatniczych od 26 maja 2017 r. do 5 sierpnia 2019 r. Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku, do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

