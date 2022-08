Firmy stoją w korku płatności

Blisko czterech na dziesięciu przedsiębiorców przyznaje, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czekało na uregulowanie należności przez kontrahentów ponad 60 dni po terminie - wynika z cyklicznego badania przeprowadzanego przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor.

Sytuacja jest znacznie gorsza niż wiosną. Firm, które przyznają się do kłopotów z otrzymywaniem płatności na czas, przybyło w porównaniu z II kw. aż o 7 pkt. proc. Skala problemu jest niemal tak duża jak na początku 2021 r., kiedy przedsiębiorców przygniatały skutki pandemii.

- Wszystko wskazuje na to, że problemy spowodowane wojną i inflacją będą się pogłębiać – prognozuje Sławomir Grzelczak, prezes Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Firmom najbardziej doskwiera wzrost kosztów prowadzenia biznesu, przede wszystkim energii i paliw. Ich sytuację pogarsza fakt, że rosnące stopy procentowe i inflacja powodują zmniejszenie siły nabywczej konsumentów. Kolejny negatywny czynnik to niepewność związana z wypłacalnością kontrahentów.

Rosną też przeterminowane zobowiązania biznesu wobec dostawców i banków.

Na czele sektorów z największymi zatorami płatniczymi znów jest handel - o opóźnieniach przekraczających 60 dni w ostatnich sześciu miesiącach mówi już 51 proc. przedsiębiorców z tej branży (wzrost o 7 pkt. proc. względem II kw.). To w przemyśle jednak nastąpił największy wzrost odsetka firm skarżących się na opóźnienia - o 11 pkt. proc. do 40 proc. Kiepsko jest również w transporcie, gdzie wskaźnik zwiększył się o 9 pkt. proc. do 37 proc.

- Opóźnienia wzajemnych rozliczeń to bardzo niebezpieczne zjawisko, które się zapętla i dotyczy wszystkich branż. Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że właściwie trudno im przewidzieć, z której strony są zagrożeni brakiem płatności i który ze zleceniodawców nie zapłaci na czas lub wcale. Wyniki naszych badań wskazują też, że co piąty przedstawiciel mikro-, małych i średnich firm miał przeterminowane należności w ostatnim kwartale. Firmy mające kłopot z przeterminowanymi fakturami generują ten sam problem u innych. Nie ma więc wątpliwości, że sprawdzanie, z kim robimy interesy oraz czy kontrahent jest wypłacalny i uczciwy, to dziś podstawa działania każdego biznesu – podkreśla Sławomir Grzelczak.

Po pierwszym półroczu w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowej BIK figurowało 313,4 tys. aktywnych, zawieszonych i zamkniętych przedsiębiorstw mających zaległości. To o ponad 1,5 tys. mniej niż na koniec marca tego roku. Mimo to wartość długów wzrosła od marca o ponad 273 mln zł i wyniosła na koniec czerwca 38,24 mld zł.

Aż o 2,6 proc. zwiększyła się wartość niespłaconych zobowiązań w budownictwie. Obecnie niemal 48,5 tys. firm z tej branży ma prawie 5,49 mld zł zaległości. W dwóch innych sektorach z tzw. wielkiej trójki, czyli przemyśle (6,62 mld zł zaległości na koniec czerwca) i handlu (7,89 mld zł), również zaobserwowano wzrost. Był jednak niewielki, wyniósł nieco ponad 1 proc. Niestety przełamuje to pozytywny trend obserwowany na początku roku. Z kolei w transporcie po kilkunastoprocentowym wzroście zaległości w I kw. dynamika wyhamowała do 1 proc. kwartał później. Wciąż jednak firmy transportowe mają 2,5 mld zł nieopłaconych w terminie faktur i kredytów.

- Dane z naszych baz wskazują, że pogłębiają się kłopoty firm, które nie radziły sobie już wcześniej, np. w trakcie pandemii. Przewidujemy, że wzrost liczby przedsiębiorców z problemami będzie widoczny jesienią – podsumowuje Sławomir Grzelczak.