Fiskus zamyka akcyzową furtkę

Rząd szykuje przepisy uszczelniające pobieranie podatku od sprowadzanych z zagranicy aut osobowych.

We wrześniu 2019 r. rząd skierował do konsultacji społecznych i ustaleń międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Chodziło o poprawienie skuteczności pobierania tego podatku od aut osobowych oraz wyeliminowanie furtek, którymi można było ominąć konieczność uiszczania tej daniny. Od tego czasu w tej sprawie niewiele się działo — aż do teraz. Kilka dni temu Rządowe Centrum Legislacji ogłosiło, że projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.