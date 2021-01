BC Partners prowadzi rozmowy w sprawie inwestycji w Inter Mediolan, która wycenia go na ponad 1 mld EUR, informuje Reuters powołując się na anonimowe źródła.

Inwestycje jest możliwa, bo chiński Suning, od 2016 roku właściciel 68,5 proc. Interu Mediolan, szuka źródeł pieniędzy pozwalających na inwestycje w przynoszący straty klub. Reuters dowiedział się nieoficjalnie, że Suning jest gotów sprzedać do 40 proc. udziałów w klubie, wycenianych na ok. 500 mln USD.

Reuters zwraca uwagę, że ewentualna transakcja byłaby kolejną dokonaną przez fundusze private equity we włoską piłkę nożną. Konsorcjum, w skład którego wchodziły m.in. CVC i Advent kupuje 10 proc. udziałów w spółce medialnej, do której należą szacowane na 1,7 mld EUR prawa do meczów Serie A, najwyższej włoskiej ligi piłkarskiej.