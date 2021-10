Cena gazu ziemnego spada w Europie w związku z oczekiwaniem na łagodniejszą pogodę oraz silniejszy wiatr.

Analitycy JP Morgan Chase zwrócili uwagę, że poczynając od listopada, kiedy rusza sezon grzewczy, z każdym cieplejszym niż normalnie miesiącem globalny niedobór gazu będzie się zmniejszał, co będzie pomagało odwrócić dużą część ostatniego rajdu cenowego.

fot. Bloomberg

We wtorek w Amsterdamie gaz ziemny z wiodącego kontraktu taniał o prawie 3 proc. do 91,34 EUR za 1 MWh. W Wielkiej Brytanii gaz taniał o prawie 4 proc. do 228,54 pensów za therm.

Popyt na gaz w Wielkiej Brytanii, gdzie gaz i wiatr zapewniają ponad jedną trzecią energii, będzie we wtorek poniżej pięcioletniej średniej, podało National Grid.