GPW ustanowiła nowy rekord obrotów

5,4 mld zł wyniosły obroty na sesji giełdowej w piątek 21 września. To nowy rekord.

Poprzedni rekord (3,35 mld zł) ustanowiono w maju 2010 r., kiedy na warszawskiej giełdzie zadebiutowały akcje PZU.

Dziś obrót akcjami tej spółki wyniósł 489 mln zł Większy - po ponad 0,7 mld zł - skupił się na PKN Orlen i PKO BP), a w sumie handel walorami 20 największych spółek podsumowano na 4,7 mld zł. Wartość indeksu spadła na zamknięciu o 0,05 proc.

Po sesji dojdzie do reklasyfikacji polskiego rynku do grona rynków rozwiniętych z rozwijających się, według metodologii firmy FTSE Russell. To dostawca indeksów, które są punktem odniesienia dla wielu funduszy indeksowych. Ponadto osiem spółek zakwalifikowano do indeksu Stoxx Europe 600. I to właśnie ruchy w portfelach funduszy zdecydowały o gigantycznych obrotach. Na dzisiejszej sesji doszło też do rozliczenia zapadających kontraktów terminowych.