Green Hell o krok od brake even

Grę Green Hell, wyprodukowana przez Creepy Jar, w wersji early access kupiło blisko 67 tys. graczy, a to oznacza, że niebawem zwrócą się koszty produkcji gry wraz z marketingiem.

- Grę kupiono już blisko 67 tysięcy razy, co oznacza, lada dzień zwrócą się koszty produkcji wraz z marketingiem. Rewelacyjnie wygląda również wishlista, która liczy już ponad 170 tys. oczekujących, co oznacza, że pełna wersja gry ma przynajmniej kilkukrotnie wyższy potencjał sprzedażowy - komentuje Marek Soból, członek zarządu Creepy Jar

Crepy Jar przedstawił dzis „mapę drogową” dla Green Hell, z której wynika, że do wiosny 2019 r. planowane jest sześć dużych aktualizacji. Wśród nich ma się znaleźć darmowy dodatek (free DLC) zapowiedziany na wiosnę 2019 r. już po premierze pełnej wersji.

– To tzw. Co-op mode (tryb współpracy - PB). Nie chcemy w tym momencie zdradzać więcej szczegółów. Szykujemy dla graczy dużą niespodziankę, dzięki której znacząco zwiększy się atrakcyjność gry, a co za tym idzie jej potencjał sprzedażowy- podkreśla Marek Soból.

Green Hel l w wersji early access trafił na rynek 29 sierpnia. To gra z gatunku survival simulation, gdzie gracz sam musi poradzić sobie w nieznanym dla niego środowisku dżungli amazońskiej. Od początku gra trafiła do czołówki bestsellerów platformy Steam i znajduje się tam już trzeci tydzień. Grę oceniło już blisko 1100 graczy, a średnia ocen to 8.5. To historycznie jeden z najwyższym wyników jeśli chodzi o rodzime produkcje.

Creepy Jar zakłada, że w ciągu roku od premiery sprzedaż gry Green Hell wyniesie co najmniej 300 tys. szt.

GSU