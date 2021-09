Grupa Inelo wchłania CVS Mobile

Inelo przejmuje CVS Mobile. To już kolejna akwizycja tej grupy w ostatnim czasie. Powstaje teleinformatyczny gigant.

Grupa Inelo, kontrolowana przez fundusz private equity Innova/6 z Grupy Innova Capital, nabyła 73,5 proc. udziałów słoweńskiej spółki telematycznej CVS Mobile. Tym samym polski lider technologii dla sektora transportowego stał się liderem w naszej części Europy i zrobił kolejny krok na drodze do zdominowania tego typu usług na kontynencie. Grupa dysponuje już prawie 10 tys. urządzeń i ma dostęp do 10 europejskich rynków. Ostatnia akwizycja zrealizowana w 2020 r. obejmowała zakup większościowych udziałów Marcos BIS, producenta oprogramowania do zarządzania transportem – flagowym produktem spółki jest TMS Nawigator, czyli oprogramowanie do kompleksowego zarządzania procesami spedycyjno-transportowymi.