Grupa JSW do 2030 roku zainwestuje blisko 19 mld zł

Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), która we wtorek sfinalizowała umowy z konsorcjum banków oraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na ponad 1 mld zł finansowania, do 2030 r. zamierza wydać na inwestycje ok. 19 mld zł - poinformował prezes JSW Daniel Ozon.

"Strategia Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej do 2030 r. zakłada inwestycje w Grupie na poziomie ok. 19 mld zł. To są inwestycje, które zapewnią JSW systematyczny rozwój, produkcję większej ilości węgla koksowego i koksu oraz rozwój nowoczesnych technologii. Inwestycje zapewnią realizację strategii, która zakłada stopniowy wzrost produkcji węgla do ponad 18 mln ton w 2030 r." - powiedział prezes, komentując pozyskanie przez grupę finansowania dłużnego na najbliższe 7-8 lat. Jak poinformowała JSW we wtorkowych komunikatach, umowa z konsorcjum tworzonym przez Agencję Rozwoju...