Gubernator Greg Abbott zakazał wysyłki gazu ziemnego poza granice Teksasu w związku z kryzysem spowodowanym przez atak mrozu.

Teksas jest największym producentem gazu w USA. Przed mrozami produkcja sięgała 23 mld stóp sześciennych dziennie. To ok. 25 proc. całkowitej produkcji tzw. dolnych 48 stanów. Dwa terminale eksportowe LNG w Teksasie konsumowały ok. 4 mld stopy sześcienne gazu dziennie przed ostatnim atakiem mrozu.