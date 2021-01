Andrew Left ogłosił w piątek, że jego Citron Research nie będzie już publikował raportów o krótkiej sprzedaży spółek, informuje Reuters.

Krótka sprzedaż polega na pożyczeniu akcji i ich natychmiastowej sprzedaży w oczekiwaniu, że po spodziewanym spadku kursu będzie można je odkupić taniej i osiągnąć zysk wynikający z różnicy między cenami sprzedaży i kupna.

Przez lata Left brał na celownik spółki, które według niego są przewartościowane. Jego Citron Research jako pierwszy publikował raporty, które miały powodować spadek cen akcji. Left, dzięki krótkiej sprzedaży, zarabiał na tych spadkach.

- Kiedy ruszaliśmy z Citron, robiliśmy to przeciwko establishmentowi. Ale teraz to my staliśmy się establishmentem – powiedział Left w nagraniu opublikowanym w piątek w Internecie.

fot. Bloomberg

Citron był jednym z głównych przeciwników spekulantów z forów inwestycyjnych na Reddit, m.in. Wallstreetbets, którzy w ostatnich dniach postanowili ruszyć na wojnę przeciwko funduszom hedgingowym grającym na spadki kursów. Jednym z pól bitewnych stała się spółka GameStop. Kiedy jej kurs wynosił 40 USD Citron zaczął grać na spadek jej kursu, oczekując zniżki o połowę. Spekulanci z Reddita spowodowali jednak, że kurs właściciela sieci sklepów z grami wideo rósł nawet do 483 USD. W obliczu pokaźnych strat Left zamknął krótkie pozycje na GameStop podkreślając, że nadal jest przekonany iż spółka „umiera” i jej akcje znacząco stanieją w przyszłości.

- Jeśli zdecydowaliście się kupić teraz GameStop, caveat emptor. Wiecie co myślę o ich biznesie. Wasz wybór – powiedział Left.

W piątek GameStop jest jedną z najmocniej drożejących spółek na amerykańskiej giełdzie. Jego akcje drożeją o ponad 70 proc. Są droższe niż rok temu o ponad 4500 proc.