Idole z sieci potrafią budować społeczność

Siła kanałów cyfrowych skierowanych do młodych odbiorców rośnie niewyobrażalnie. W tej branży działa wrocławska agencja GetHero, która specjalizuje się we współpracy z influencerami.

Krótką opowieść o influencer marketingu można zacząć od lat 2013–2014.

– Wtedy YouTube zaczął zdawać sobie sprawę z siły, jaka drzemie w zasięgach osiąganych przez twórców. Szybki rozwój kanałów przyniósł sporo pytań i wyzwań, a odpowiedzią na nie stały się sieci MCN (Multi Channel Network) – wyspecjalizowane agencje, które przejęły od YouTube’a duży zakres współpracy, komunikacji i opieki nad influencerami. I to właśnie stało się obszarem naszej działalności – tak Tobiasz Wybraniec, prezes i współzałożyciel agencji GetHero, streszcza wydarzenia, które dały jego firmie możliwość rozwoju biznesowego w obszarze kreacji internetowej.

Twórcy zrzeszeni w GetHero działają już na większościplatform, m.in. na YouTubie, TikToku, Instagramie, ale też Twitchu czyDiscordzie. Z kolei portfolio marek zainteresowanych współpracą z influenceramijest bardzo szerokie – nietrudno znaleźć tu firmy z branży beauty &fashion, FMCG czy RTV/AGD, a także te związane z motoryzacją, parentingiem czygamingiem informują Alicja Stefaniak, Paweł Kowalczyk i TobiaszWybraniec, menedżerowie GetHero.

– Sieci MCN, takie jak GetHero, stały się pierwszym hubem informacyjnym dla twórców internetowych, którzy znajdują u nas kompleksowe wsparcie. Nie tylko w obszarze optymalizacji treści i analityki, lecz również w działaniach handlowych oraz w koordynacji współpracy z markami. Staramy się dbać o zrzeszonych wokół nas twórców, bo są naszym najcenniejszym aktywem.

Twórcy i odbiorcy

– Telewizja od dawna nie nadąża z produkcją treści skierowanych do odbiorców w wieku 10–20 i więcej lat. Część tortu wykroiły dla siebie platformy VOD (HBO czy Netflix), ale pozostałą lukę wypełnili internetowi twórcy, którzy tworzą własne treści oparte na autorskich pomysłach i publikują na własnych kanałach na YouTubie, TikToku czy Instagramie. Bliski kontakt, wspólny język i zbliżony system wartości to czynniki, które pozwoliły influencerom stworzyć niezwykle silną więź ze swoimi odbiorcami – wyjaśnia Tobiasz Wybraniec i podaje wyrazisty przykład sprzed pandemii.

– We wrocławskiej Hali Stulecia zorganizowaliśmy wówczas MeetUp – jedno z pierwszych w Polsce spotkań fanów z influencerami. Z premedytacją zrezygnowaliśmy wtedy z billboardów, plakatów i kampanii radiowych – wszystkie informacje na temat wydarzenia rozchodziły się wyłącznie drogą internetową i kanałami twórców. Efekt? Do Wrocławia przyjechało kilkanaście tysięcy osób, a kolejka do wejścia ciągnęła się blisko dwa kilometry – opowiada.

– To pokazuje moc drzemiącą w influencerach i wpływ, jaki potrafią wywierać na młodych ludzi, na ich realne życie. Uważam, że GetHero osiągnęło swoją obecną pozycję dzięki wypełnieniu luki pomiędzy brakiem odpowiednich treści w telewizji a tym, czym byli dla nas idole z MTV. Z małą różnicą – w przeciwieństwie do nich dzisiaj twórcy codziennie wchodzą w interakcje ze swoimi fanami. Dzięki komentarzom czy DM-om pozostają na wyciągnięcie ręki – podsumowuje.

Twórcy i marki

GetHero jest więc punktem styku pomiędzy markami a influencerami.

– Można powiedzieć, że pełnimy funkcję brokera – między marką, która chce wykorzystać potencjał twórcy, a influencerem, któremu na co dzień pomagamy ten potencjał budować. Marketing cyfrowy, który precyzyjnie trafia w gust młodych ludzi, stał się już naszą specjalizacją. To zupełnie nowy, dynamiczny obszar, o którym nie przeczytamy w podręcznikach Kotlera. Obszar, który wymaga od nas otwartej głowy i nieustannego bycia na bieżąco, aby nie wypaść z tego pędzącego koła – wyjaśnia Tobiasz Wybraniec.

Agencja GetHero ma na koncie kilkanaście tysięcy zrealizowanych kampanii.

– Jeszcze rok, dwa lata temu powiedziałbym, że są sektory, w których influencer marketing nie działa. Dziś to już nieaktualne – zauważa prezes GetHero.

– Działaliśmy już w budownictwie i finansach. Promowaliśmy miasta, a nawet zagraniczne kurorty. Jedną z najciekawszych kampanii zrealizowaliśmy wspólnie z MEN. Każdego roku działamy też ze Stowarzyszeniem Czysta Polska, wspierając akcję edukacyjną Czyste Tatry i Czysty Bałtyk. Liczba marek, organizacji i inicjatyw wzrasta z roku na rok – wśród nich także zupełnie nowe i niepowtarzalne realizacje – opowiada.

Napisali z Sony

Założyciele GetHero, Tobiasz Wybraniec i Paweł Kowalczyk, planowali biznes internetowy już w czasie studiów.

– Obserwowaliśmy sukces Facebooka i Naszej Klasy oraz narodziny kolejnych start-upów. Tworzyliśmy kilka równoległych przedsięwzięć, m.in. platformy i strony internetowe oraz dedykowane narzędzia – opowiada Wybraniec.

– Jak każdy start-up podejmowaliśmy się naprawdę różnorodnych zleceń – jednym z nich było przeprowadzenie w 2014 r. internetowej kampanii promującej grę komputerową. Postanowiliśmy zrealizować ją wspólnie z Rezigiuszem, który był już wówczas jednym z najpopularniejszych twórców w Polsce. Kampania okazała się spektakularnym sukcesem, a potem szybko pojawiły się kolejne propozycje współpracy. Wtedy zapadła decyzja, by na dobre zanurzyć się w influencer marketingu – podsumowuje Tobiasz Wybraniec.

Na przestrzeni lat agencja rozwijała się i rosła – wykorzystując doświadczenie zdobyte w start-upach, założyciele zoptymalizowali model biznesowy i usprawnili tryb pracy. Do sieci dołączyli nowi twórcy, napływały też kolejne briefy od renomowanych marek. Powiększyły się także biuro i zespół GetHero, który liczy obecnie blisko 50 osób.

– Ostatnie dwa lata i okres pandemii przyniosły nam nowe wnioski i pomysły na rozwój. Przekonaliśmy się, że praca zdalna i rozproszenie zespołu nie wpłynęły negatywnie na wyniki spółki. Wręcz przeciwnie – to był rekordowy okres, który pozwolił na rozbudowę kompetencji. Plan na 2022 r. zakłada, że znów poprawimy ten wynik – mówi Wybraniec.

Konstrukcja napędowa

O obecnej sile GetHero decydują trzy główne filary. Pierwszy to project managerowie skupieni w zwinnych mikrozespołach, które koncentrują się wokół branż – to oni zarządzają współpracą na linii marka – twórca oraz realizują kampanie.

Drugi filar stanowią kompetencje analityczne. Specjaliści GetHero prowadzą stałą analizę trendów i specyfiki poszczególnych kanałów, a następnie wykorzystują płynące z niej wnioski do rozwijania kanałów influencerów. O sile analityki świadczy również to, że agencja włączyła do oferty wiele usług opartych na danych, m.in. audyty komunikacji marek czy wsparcie firm w prowadzeniu mediów społecznościowych.

Trzecim filarem jest funkcjonujący w strukturach agencji własny dział produkcyjny. Spółka ma na pokładzie m.in. doświadczonych operatorów, grafików i montażystów wideo. Klienci mogą również liczyć na pomoc logistyczną oraz wsparcie osób specjalizujących się w organizacji eventów.

– Z oczywistych powodów w ostatnich latach musieliśmy ograniczyć wydarzenia stacjonarne, ale nie zamierzamy z nich całkowicie rezygnować. Liczymy, że w kolejnych latach znów zorganizujemy MeetUp, który jest jednym z naszych flagowych projektów. Może odświeżymy też nieco formułę – by lepiej odpowiadała oczekiwaniom społeczności internetowej. Ostatnia edycja w 2019 r. zgromadziła 20 tys. uczestników i jest to wynik, który chcielibyśmy jeszcze kiedyś powtórzyć – mówi Tobiasz Wybraniec.

Kwestia wiarygodności

Prezes GetHero podkreśla, że influencer musi być szczery i wiarygodny, by zachować swoją moc. To jego kapitał. Sztuką w przestrzeni online jest to, by nie przekroczyć granicy między celem marketingowym a swoimi wartościami. I żeby w praktyce nie zgubić po drodze swojej autentyczności. Ważną rolą agencji jest dbanie, by tej wiarygodności nie stracić.

– Rynek zna sytuacje, gdy twórcy nie czuli się dobrze z reklamowaną marką czy produktem, w rezultacie odmawiając współpracy. Choć często są to młodzi ludzie, podchodzą do swoich społeczności niezwykle odpowiedzialnie i widzą w nich żywą widownię, a nie generowane zasięgi. Stąd bierze się oczekiwanie, że partner, jakim jest agencja, rozumie specyfikę tej branży i dobrze dobierze marki do współpracy – mówi Wybraniec.

Perspektywy i możliwości

Od trzech lat GetHero funkcjonuje w grupie kapitałowej Webedia. To organizacja z francuskim rodowodem, która zrzesza m.in. agencje z sektora rozrywki czy gamingu – łącznie około setki firm z całego świata.

– Obecność w strukturach Webedii daje nam wiele korzyści, a bez wątpienia największą jest nieograniczony dostęp do globalnego know-how. Wiedza i doświadczenie, którymi wymieniamy się z partnerami na całym świecie, pozwalają nam odważnie wchodzić w kolejne obszary działalności, a tym samym wyznaczać tempo rozwoju branży – mówi Tobiasz Wybraniec. I dodaje, że międzynarodowe partnerstwo umożliwia też badanie zupełnie nowych kierunków rozwoju agencji, np. innowacyjnych sposobów monetyzacji treści.

Zaczynając od start-upu, przeszliśmy długą, pełną przygód drogę. Dziś GetHero to zespół ekspertów o szerokich kompetencjach, którym zaufało ponad 150 twórców zrzeszonych w sieci. Od wielu lat niezmiennie jesteśmy w gronie najlepszych agencji influencer marketingowych w Polsce, a realizowane przez nas kampanie zdobywają nagrody i dostarczają klientom oczekiwanych efektów. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że najlepsze jest wciąż przed nami – podsumowuje Tobiasz Wybraniec.