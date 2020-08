W sierpniu ekspansja przemysłu stanu Nowy Jork okazała się dużo niższa niż prognozowano. Powodem jest spadek zamówień.

Nowojorski Fed podał, że wskaźnik warunków biznesowych spadł w sierpniu do 3,7. Miesiąc wcześniej wynosił 17,2 i był najwyższy od listopada 2018 roku. Mediana prognoz ekonomistów wskazywała spadek do 15 w sierpniu. Odczyt powyżej zera oznacza ekspansję. W kwietniu indeks spadł do historycznego minimum wynoszącego minus 78,2.

Prawie 34 proc. uczestników badania dostrzegło poprawę warunków biznesowych, a ok. 30 proc. stwierdziło, że pogorszyły się. Wskaźnik nowych zamówień spadł do minus 1,7. W lipcu sięgał 13,9. Wskaźnik dostaw spadł z 18,5 do 6,7. Wskaźnik zatrudnienia poprawił się o 2 pkt. do 2,4 w sierpniu.

