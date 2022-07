Indeksy odbiły się od oporów

Dow Jones w wersji przemysłowej nie zdołał na trwale wyjść ponad poziom ostatniego lokalnego szczytu z 8 lipca. Podobnie niemiecki DAX, sobie z analogicznym szczytem nie poradził w okolicy 13000 pkt. Oddalenie od oporu jeszcze nie jest duże, a tym samym możliwe jest jeszcze wznowienie akcji popytu.

Dziś został opublikowany protokół z ostatniego posiedzenia Banku Rezerw Australii. RBA w swoim protokole przekazuje, że bacznie obserwuje średnio- i długoterminowe oczekiwania inflacyjne, oraz że ​​koszty wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w długim okresie będą wyższe, jeśli pogorszy się nastawienie dotyczące inflacji. RBA wyraża zadowolenie, że obecne długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają w dużej mierze zakotwiczone. „Gdyby średnioterminowe oczekiwania inflacyjne miały się podnieść, zadanie przywrócenia inflacji do celu 2-3 proc. byłoby trudniejsze i wiązałoby się z wyższymi kosztami pod względem aktywności i zatrudnienia” czytamy w dokumencie RBA.

Obecnie oczekuje się, że RBA w sierpniu dokona kolejnej podwyżki stóp o 50 punktów bazowych, dzięki czemu całkowity wzrost oficjalnej stopy gotówkowej od maja wynosić będzie 175 punktów bazowych. Nie wszyscy ekonomiści zakładają taką podwyżkę. Część z nich obstawia, że wzrost stopy gotówkowego w przyszłym miesiącu może wynieść 75 lub nawet 100 punktów bazowych. „Wielkość i termin przyszłych podwyżek stóp procentowych będzie nadal zależał od napływających danych i oceny Rady co do perspektyw inflacji i rynku pracy oraz zagrożeń dla tych perspektyw”, dodano w protokole.

Poza doniesieniami z Australii ciekawe mogą okazać się dane z rynku pracy Wielkiej Brytanii oraz popołudniowa publikacja danych z USA o aktywności podaży na rynku nieruchomości. Poznamy najnowsze liczby dotyczące wydanych pozwoleń na budowę oraz faktycznie już rozpoczętych budów.

Na rynku ropy naftowej doszło wczoraj do zwyżki i osiągnięcia poziomu 99 dolarów za baryłkę (wersja WTI), który jest dziś podtrzymywany. Tym samym doszło do oddalenia się od poziomu wsparcia w okolicy 93 dolarów po nieudanej próbie jego przełamania, gdy cena na krótko znalazła się w okolicy 88 dolarów. Jeśli po tej krótkiej stabilizacji cena zdoła dalej rosnąć, kolejnym przystankiem będzie szczyt w pobliżu 105 dolarów. Tymczasem na rynku złota wycena uncji ponownie się obniżyła. Nie zdołała wyjść ponad poziom 1715 dolarów. Obecnie zbliża się do minimum ostatniej fazy spadków w okolicy 1700 dolarów. Trend na tym rynku jest dość wyraźny.

Wczoraj osłabienie dolara postępowało, dzięki czemu para EURUSD wróciła do 1.0200, ale dziś znajduje się na 1.0130. Taki wzrost od dołka nie załatwia sprawy trendu spadkowego, który pozostaje wciąż aktualny. Kurs GBPUSD znajduje się na poziomie 1.1950 i także powiększył nieco odbicie. Para AUDUSD rośnie do 0.6850, a USDCAD zatrzymał spadek w okolicy poprzednio wyznaczonych lokalnych dołków na 1.2920. Cofnięcie widać również na USDJPY, choć skala jest i tu niewielka w porównaniu z niedawnym wzrostem.