21-22 maja - międzynarodowa konferencja Koła Naukowego Prawa i Gospodarki Chin WPiA UW

Warsaw-Beijing Forum, flagowy projekt Koła Naukowego Prawa i Gospodarki Chin Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizuje w maju interdyscyplinarną, międzynarodową konferencję naukową “Infinite Dimensions - International Innovation Summit”. Zaplanowane na 21 i 22 maja wydarzenie zgromadzi ekspertów – teoretyków i praktyków – z dziedziny szeroko rozumianych innowacji, prawa, technologii i biznesu.

Chiny wraz z Unią Europejską są najszybciej rozwijającymi się światowymi liderami innowacji, którzy czerpią wzajemnie od siebie siłę i inspirację. Podejmują działania technologiczne na wysokim poziomie, w tym w sferze cyfrowej, co pozwala łączyć się ponad granicami i generować nowatorskie rozwiązania. Szczególnie ostatnie lata przyniosły wiele zmian, ale innowacyjne myślenie i technologia pomogły nam odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wyszliśmy z tego silniejsi, bogatsi w doświadczenia i nowe pomysły na rozwiązywanie pojawiających się problemów. Ponieważ napędzają nas innowacje.

Warsaw-Beijing Forum docenia wartość postępu. Już w ramach pierwszych miesięcy 8. edycji Forum zdołało zorganizować wiele wydarzeń merytorycznych z udziałem ekspertów i praktyków z renomowanych kancelarii prawniczych czy wyspecjalizowanych przedsiębiorstw. Edycję otworzył otwarty wykład kierownika Huawei Polska ds. rozwiązań 5G, który przedstawił zagadnienie stanu wdrożenia tej innowacyjnej technologii wraz z jej możliwościami i ewentualnymi zagrożeniami. Następnie, dzięki współpracy z Guanghua School of Management w Pekinie oraz włoską firmą PlusValue, w ramach Forum odbyły się warsztaty z dziedziny rynku finansowego i FinTech. Wraz z początkiem roku akademickiego zorganizowano natomiast wydarzenia, których celem było przybliżenie odbiorców do szerokich możliwości rozwoju kariery naukowej i profesjonalnej, jakie jest w stanie zaoferować przepełniona innowacjami i wciąż rozwijająca się przestrzeń kooperacji między Polską i Unią Europejską a Chinami.

W ramach uwieńczenia 8. edycji odbywającej się pod hasłem Driven by innovation, organizatorzy i członkowie Warsaw-Beijing Forum zdecydowali się zaś zorganizować konferencję “Infinite Dimensions - International Innovation Summit” jako przestrzeń do wymiany idei dotyczących wszelkich obliczy innowacji oraz tym samym przybliżyć wszystkich zainteresowanych do zmian, które nieustannie dzieją się wokół nas.

Na konferencji poruszone zostaną w szczególności tematy związane z kryptowalutami, NFT, wyścigiem kosmicznym, innowacjami w sposobach płatności, bezpieczeństwem międzynarodowym, elektromobilnością, wpływem chińskich inwestycji w Europie, nowoczesnymi miastami i technologicznymi innowacjami.

W ramach wydarzenia przewidziane są panele eksperckie z udziałem polskich i zagranicznych przedstawicieli świata nauki i biznesu oraz tzw. panele studenckie. Do aktywnego i biernego udziału w konferencji zaproszeni są w szczególności studenci, doktoranci, badacze oraz wszyscy zainteresowani tematyką innowacyjności.

Więcej informacji o konferencji oraz warunkach uczestnictwa, a także formularze zgłoszeniowe znaleźć można na stronie internetowej oraz na Facebooku.

Materiał zewnętrzny - artykuł przygotowany przez KN Prawa i Gospodarki Chin działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego