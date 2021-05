Inflacja ponownie straszy Wall Street

Główne indeksy amerykańskich giełd spadły we wtorek, ponieważ inwestorzy ostrożnie oczekiwali na kluczowe dane, które dadzą im więcej wskazówek na temat inflacji. Zaniepokojenie rynku wzbudziły słabsza niż oczekiwano sprzedaż nowych domów oraz niższy odczyt indeksu zaufania. Prym w spadkach wiodły spółki energetyczne.

Dow Jones stracił 0,24 proc. i zamknął się z wynikiem 34,312.46 pkt. S&P 500 spadł o 0,21 proc. do 4,188.13 pkt, a Nasdaq Composite o 0,03 proc. do 13,657.17 pkt.

Większość głównych grup z indeksu S&P 500 traciła w wyniku większego od oczekiwań spadku sprzedaży nowych domów w USA. Oddzielne dane pokazały także spadek zaufanie konsumentów, który jest spowodowany głównie obawami o inflację i zatrudnienie. Spadkom przewodził sektor energii - traciły m.in. ExxonMobil (-2,33 proc.) i Chevron (-1,69 proc.).

Przedstawiciele Fed w swoich wypowiedziach nadal utrzymują, że wzrost cen będzie miał charakter przejściowy. Inwestorzy coraz mniej wierzą tej narracji i zastanawiają się, jak długo bank centralny będzie w stanie utrzymywać obecną politykę fiskalną biorąc pod uwagę kolejne dane świadczące o presji cenowej.

Dobre wyniki odnotowały we wtorek spółki z sektora lotniczego. Dzięki optymistycznym prognozom dotyczącym wakacyjnych rezerwacji zyskiwały m.in. American Airlines (+0,96 proc.), Delta Air Lines (+1,08 proc.), United Airlines (+1,50 proc.) oraz Hawaiian (+3,59 proc.). Akcje Boeinga wzrosły o 1,39 proc. po pozyskaniu 14 nowych zamówień na samoloty 737 Max od leasingodawcy SMBC Aviation Capital.

Na przeciwnym biegunie znalazły się niektóre spółki technologiczne. Traciły m.in. Apple (-0,16 proc.), Intel (-0,16 proc.), Netflix (-0,31 proc.), Tesla (-0,29 proc.) i Twitter (-0,11 proc.).

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadły o pięć punktów bazowych do 1,56 proc., co stanowi 14-dniowe minimum. Złoto zdrożało o 0,7 proc. do 1898 USD za uncję i było najdroższe od stycznia. Ropa WTI zyskała 0,02 proc. W trakcie zamknięcia baryłka kosztowała 66,07 USD.

Indeks S&P 500 zanotował 26 nowych 52-tygodniowych maksimów i jedno nowe minimum, a Nasdaq Composite 64 nowe szczyty i 40 nowych minimów.