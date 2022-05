ING: Fed przyspieszy z podwyżkami stóp

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Ekonomiści ING uważają, że Fed podniesienie stopy procentowe o 50 pkt baz. na zaplanowanym na dziś na godz. 20 polskiego czasu posiedzeniu. Na kolejnych dwóch podniesie stopy w sumie o 100 pkt baz.

“Inwestorzy zastanawiają się czy rozczarowanie wynikiem amerykańskiego PKB za I kw 2022 skłoni komitet do złagodzenia swojej retoryki i spowolnienia podwyżek stóp. Naszym zdaniem FOMC zdecyduje się przyspieszyć podwyżki stóp do 50 pkt baz. na dzisiejszym i kolejnych dwóch posiedzeniach. Komitet powinien doprowadzić stopę do 3 roc. na początku 2023 r” - napisali ekonomiści w porannym komentarzu.