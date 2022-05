Innowacje na dachu: okiem producenta

Dobry dach to taki, który zapewnia trwałość, bezpieczeństwo oraz odporność na niesprzyjające, zmienne warunki atmosferyczne – mówi Rafał Michalski, CEO Grupy Blachotrapez.

Wybór pokrycia dachowego to jedna z najpoważniejszych decyzji podczas budowy bądź remontu domu. Dlatego warto sięgnąć po opinie najlepszych graczy rynkowych. Jako istotne czynniki przy wyborze poszczególnych rozwiązań wymieniają oni żywotność oraz rodzaj i grubość powłoki poszczególnych pokryć.

Firma Blachotrapez ma w ofercie bogatą liczbę powłok z najdłuższą gwarancją na rynku, aż do 60 lat. Przez ostatnie kilka lat spółka zainwestowała prawie 250 mln zł w rozwój nowoczesnej infrastruktury produkcyjnej. Przykładem nowego rozwiązania, które produkowane jest w cyklu automatycznym na nowej, w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej, jest innowacyjny panel dachowy i elewacyjny Terrano. Zastosowany tu zamek zastrzaskowy zapewnia estetyczne połączenie dwóch paneli, a montaż paneli odbywa się „na clik”. Terrano jest rozwiązaniem na tzw. rąbek stojący.

System rynny ukrytej KROP

Kompletne wykończenie pokrycia dachowego to również systemy rynnowe. Terrano świetnie komponuje się z systemami rynnowymi KROP. Eksperci firmy postawili przed sobą wyzwanie skonstruowania rozwiązania do domów bezokapowych, które wykluczy wady dostępnych dotychczas na rynku systemów ukrytych, zgłaszane przez dekarzy.

– Postawiliśmy na rozwiązania, które w prosty sposób łączą wyzwania i trendy nowoczesnego budownictwa z tradycyjnym, sprawdzonym rzemiosłem. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z dekarzami, dzięki której nasi eksperci stworzyli rewolucyjne rozwiązania poszczególnych elementów, ułatwiające montaż w porównaniu z konkurencyjnymi systemami – mówi Rafał Michalski.

Inwestorzy, którzy zdecydują się na zastosowanie SRU (System Rynny Ukrytej) i dachu bezokapowego, powinni być usatysfakcjonowani faktem, że wybierając rozwiązanie KROP, uzyskują najdłuższą gwarancję na rynku na ukryty system rynnowy. Ostatnio Blachotrapez wprowadził na rynek zupełnie nowy segment oferty – systemy rynnowe KROP PVC i Stal. Powstają one w innowacyjnej hali produkcyjnej o powierzchni 4,2 tys. mkw., która w najbliższym czasie powiększy się o kolejne 6 tys. mkw. Dodajmy, że KROP to jedna z pięciu marek tworzących Grupę Blachotrapez. Warto przyjrzeć się także kolejnej z nich, czyli Solid Steel.

Przez ostatnie kilka lat firma Blachotrapez zainwestowała prawie 250 mln zł w rozwój nowoczesnej infrastruktury produkcyjnej, co pozwoliło wprowadzić wiele innowacyjnych rozwiązań.

Pokrycia z kruszywem skalnym

Solid Steel to marka, pod którą występują pokrycia z kruszywem skalnym. Chodzi o grube ziarno skalne, które tworzy skuteczną barierę przed czynnikami atmosferycznymi. Powierzchnia blachodachówek z takim kruszywem jest odporna na zarysowania i wszelkiego rodzaju uszkodzenia, co zapewnia wygodę zarówno w transporcie, jak i podczas montażu. Kruszywo doskonale tłumi dźwięki, stanowiąc naturalną izolację akustyczną. Przyciąga też uwagę niebagatelnym designem. Blachodachówkę Blizzard wyróżnia stylowa, prostolinijna forma z podwójnym przetłoczeniem. Jej kształt nawiązuje do klasycznych dachówek ceramicznych, a dopełnienie stanowi posypka z kruszywa skalnego. Warto wspomnieć także o blachodachówce Thunder z przetłoczeniem doskonale imitującym tradycyjny gont drewniany.

Patent na technologię

Blachotrapez opatentował unikalną na skalę światową technologię SPS – Safe Profiling System, czyli System Bezpiecznego Tłoczenia. Wdrożenie innowacyjnego systemu tłoczenia blachy stało się możliwe dzięki wieloletnim obserwacjom, analizom i badaniom przeprowadzanym przez ekspertów Grupy Blachotrapez w kooperacji z dostawcami stali i zespołami nowych technologii. Proces technologiczny SPS pozwala na przetłaczanie materiału stalowego w optymalnych warunkach klimatycznych, niezależnych od temperatury otoczenia.

Zastosowana technologia sprawia, że materiał pokryciowy jest wyjątkowo odporny na destrukcyjne działanie czynników zewnętrznych, korozję i uszkodzenia, wykazując podwyższone parametry odpornościowe i jakościowe. Jak przekonują eksperci, wprowadzenie Systemu Bezpiecznego Tłoczenia do produkcji to przełom w procesie tłoczenia – profilowania blachy.

Oszczędzony czas i mnogość wyboru

Express Dach 72h to usługa na miarę rosnących oczekiwań rynkowych. „Kompletny dach na Twojej budowie w 72 godziny” jest pierwszą taką usługą w branży dekarskiej i na rynku budowlanym.

– W ramach usługi dostarczamy na plac budowy kompletny dach w zaledwie 3 doby. Z oferty skorzystać mogą nie tylko klienci indywidualni czy dekarze, ale przede wszystkim partnerzy firmy w sieciach detalicznych i hurtowych – mówi Rafał Michalski.

Usługa Express Dach wraz z usługą mobilną profilowania – umożliwiającą profilowanie blachy na rąbek stojący bezpośrednio na placu budowy klienta – stanowi pakiet usług mobilnych marki Blachotrapez.

– Posiadamy jedną z najbogatszych ofert produktowych na rynku. Jest z czego wybierać. Zapraszamy do naszych 130 oddziałów firmowych, 40 oddziałów partnerskich i 400 dystrybutorów w całej Polsce. Chętnie służymy pomocą w wyborze wymarzonego pokrycia na dach – zachęca Rafał Michalski.