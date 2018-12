Inter Cars chce rozruszać rynek motocykli

UOKiK zgodził się na utworzenie spółki przez Inter Cars i Liberty Motors. Powstanie motocyklowy gigant. Na skalę europejską.

W kwietniu 2018 r. Inter Cars uzgodnił z Liberty Motors warunki wspólnej inwestycji w spółkę, która ma zajmować się m.in. hurtową i detaliczną dystrybucją motocykli oraz części i akcesoriów motocyklowych. To pierwsze tego rodzaju porozumienie w Europie. Finalizacja transakcji wymagała jednak zgody UOKiK. Tej udzielono, o czym Inter Cars poinformował 14 grudnia. Inter Cars jest największym dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w naszej części Europy. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. a w 2017 r., odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 133,5 mln zł. Inter Cars jest również dystrybutorem motocykli i skuterów, obecnie to 6 marek m.in: Ducati i Vespa.

Wyświetl galerię [1/2] Inter Cars, którym kieruje Maciej Oleksowicz, liczy na synergie dzięki współpracy z Liberty Motors.

Liberty Motors jest właścicielem pięciu salonów motocyklowych. Sprzedaje w nich motorowery i motocykle 11 marek m.in: BMW, Yamaha, Harley-Davidson i Aprilia czy Moto Guzzi.

— Obie spółki znają się doskonale. Blisko współpracują pod wspólną marką I’M Inter Motors. Podmiot ten jest właścicielem m.in mediów z branży motoryzacyjnej. Rodzący się właśnie podmiot ma połączyć czysto motocyklowe kompetencje partnerów. Kładziemy nacisk na motocykle, łącząc doświadczenie Inter Cars nie tylko w dystrybucji części, akcesoriów, ubrań, lecz także pojazdów, z największym detalicznym graczem na rynku pojazdów nowych i używanych oraz usług serwisowych, jakim jest Liberty Motors — mówił w kwietniu Rafał Kwiatkowski, prezes Liberty Motors.

Co to oznacza w praktyce? Inter Cars wniesie zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa zajmującą się motocyklami do nowej spółki, do której będzie również przeniesiona tzw. działalność motocyklowa Liberty Motors. Inter Cars ma posiadać 65 proc. udziałów. Polski rynek nowych jednośladów siada. Od stycznia do listopada 2018 r. nad Wisłą zarejestrowano 29,8 tys. motocyklii motorowerów, w analogicznym okresie 2017 r. — 36,7, a rok wcześniej niemal 44 tys. Firma poza próbą rozruszania polskiego rynku jednośladów poszuka zapewne szans poza granicami naszego kraju.

„Wspólne przedsięwzięcie pozwoli wykorzystać silne strony obydwu partnerów: bogatą ofertę i szeroką sieć dystrybucji naziemnej Inter Cars obejmującą 16 państw, w tym wyjątkowo atrakcyjne pod kątem motocyklowym kraje Europy Południowej oraz wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm Liberty Motors” — czytamy w komunikacie wydanym przez Inter Cars.