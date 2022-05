Spółka zanotowała w I kwartale 186,4 mln zł przychodów, 27,8 mln zł EBITDA i 11,1 mln zł zysku netto (spadek o 32 proc.).

“Oceniając wyniki Śnieżki zwracamy uwagę na trzy czynniki, które powodują, że nasza opinia jest negatywna: słaby FCF, wyższe zadłużenie oraz wyniki P&L poniżej konsensusu. Negatywny wpływ na przepływy pieniężne miał przede wszystkim spadek zobowiązań handlowych, co może wskazywać na presję ze strony dostawców. Również nakłady inwestycyjne na poziomie 18,6 mln zł mogą wskazywać na konieczność rewizji w górę naszej prognozy na 2022 r. (50 mln zł). Zdecydowanie negatywnym zaskoczeniem jest skala wzrostu zadłużenia w 1 kw. 22 – wskaźnik dług netto/EBITDA wzrósł do 3,3x (jest to szczególnie niekorzystne przy rosnącym koszcie długu). Podsumowując, ewidentnie widać wpływ obecnej niekorzystnej sytuacji na rynku na wyniki spółki. Uważamy również, że wyniki w 1 kw. 22 mogłyby doprowadzić do rewizji w dół naszych prognoz odnośnie roku 2022” - napisał analityk w raporcie, przygotowanym w ramach giełdowego programu wsparcia pokrycia analitycznego.