Jak się wypromować na sportowych emocjach

Dlaczego biznesmeni inwestują w sport? Czy to się opłaca? Czy marketing sportowy działa? Jak ułożyć relacje na linii sportowiec-sponsor?

Sport to zdrowie! Ale także pieniądze, i to coraz większe. Nic dziwnego, duża publiczność, a na dodatek rozemocjonowana, to idealna grupa do komunikacji marek. Dlatego co roku rosną wydatki na marketing sportowy - w Polsce w tym roku pewnie przebiją okrągły 1 mld zł. W najnowszym odcinku podcastu Puls Biznesu do słuchania sprawdzam, czy działa i co zrobić żeby zadziałał. A rozmawiam o tym, z ludźmi którzy nie tylko kochają sport, ale i wydają na niego co roku miliony. Z Robertem Korzeniowskim, czterokrotnym mistrzem olimpijskim i szefem sportu w CCC, rozmawiam o relacjach sportowca i sponsora a także o kolarstwie. Adam Góral, prezes Asseco Poland, opowiada o siatkówce i o tym, dlaczego nie zawsze można przeliczyć wydatek na drużynę na korzyści biznesowe. Mariusz Chłopik z PKO BP tłumaczy dlaczego największy polski bank inwestuje miliony w ligę, która na tle Europy wypada bardzo słabo i jak zamierza na tym zarobić. Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego, opowiada jak wydaje 800 mln zł na polski sport i dlaczego warto. Na koniec, Przemysław Iwańczyk z Polsatu Sport, wytłumaczy dlaczego marketing sportowy... nie działa.