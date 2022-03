Jen próbuje odrobić część strat

W poniedziałek wycena jena spadła do 125,10 w stosunku do dolara. To poziom, który do niedawana był „nieformalnie” mocno broniony przez Bank Japonii. We wtorek cena juana wzrosła o około 0,5 proc. w handlu na rynku azjatyckim, osiągając poziom 123,32 za dolara.

Licząc od początku marca, wartość jena osłabiła się o około 7 proc.

W miniony poniedziałek, BOJ kupił na rynku obligacje o wartości nieco ponad 500 mln USD. Tymczasem dzisiaj powiększył zakupy o kolejne 2 mld USD. Wynika to ze zobowiązania japońskich władz monetarnych do dokonywania nieograniczonych zakupów na rynku do czwartku, aby bronić docelowej rentowności 10-letnich papierów dłużny na pułapie 0,25 proc.