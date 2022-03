Jeśli brylant, to inwestycyjny

Najbardziej pożądane kamienie na świecie przez kilka ostatnich lat nie miały najlepszej passy, a najmniejsze z roku na rok były coraz tańsze. To się zmieniło w ostatnich miesiącach. Od połowy marca 2021 r. do dzisiaj cena diamentów wzrosła od prawie siedmiu do ponad 36 proc. Wszystko zależy od wielkości. Rok 2022 też zaczął się imponująco, a teraz ceny są wspierane sankcjami nałożonymi na Rosję.

