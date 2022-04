Celem transakcji jest zmniejszenie ryzyka biznesu i poprawa płynności Kernela.

“Niepewność co do terminu i możliwości wznowienia eksportu surowców miękkich przez ukraińskie porty Morza Czarnego, przy istniejących znacznych ograniczeniach przepustowości alternatywnych logistycznych szlaków eksportowych, może przełożyć się na wymuszone odłogowanie gruntów rolnych na Ukrainie w przyszłości, co znacząco obniży przyszłe wyniki finansowe działalności rolniczej” - podał Kernel.

Kapitalizacja Kernela to 2,6 mld zł.