Konferencja Biznesu UW: ekonomia, prawo, zarządzanie

Trzy koła naukowe działające na trzech wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają 18 maja na konferencję poświęconą ekonomii, prawu i zarządzaniu.

18 maja w godz. 10-16 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie - Konferencja Biznesu UW. Jest to wspólna inicjatywa trzech kół naukowych, prężnie działających na trzech największych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego.

Koło Naukowe Strategii Gospodarczej (przy Wydziale Nauk Ekonomicznych), Studenckie Koło Naukowe Finansów (przy Wydziale Zarządzania) oraz Koło Naukowe Prawa Nieruchomości (przy Wydziale Prawa i Administracji) połączyły siły i wspólnie organizują wydarzenie pod patronatem JM Rektora UW oraz przewodniczącego Samorządu Studentów UW. Jednym z patronów medialnych konferencji jest “Puls Biznesu”.

W roli prelegentów wystąpią wybitni specjaliści, a dzięki współpracy międzywydziałowej tematy związane z ekonomią, prawem i zarządzaniem zostaną ukazane z różnych perspektyw. Konferencja dostarczy wielu inspiracji do rozwoju, stworzy możliwość do poszerzenia kompetencji i nabycia nowych umiejętności, a dzięki jej interaktywnej formule uczestnicy poszczególnych paneli dyskusyjnych będą mogli zadawać pytania prelegentom.

Wydarzenie jest kierowane do studentów, doktorantów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką prawa, ekonomii, zarządzania i biznesu i jest otwarte także dla uczestników spoza Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja odbędzie się w formie online. Będzie podzielona na 3 bloki tematyczne (Ekonomia | Prawo | Zarządzanie), a także jeden wspólny panel biznesowy, podsumowujący całe spotkanie, czyli debata z udziałem przedstawicieli trzech wspomnianych wyżej dyscyplin naukowych.

Panel I – EKONOMIA – Biznesy przyszłości. Jak kryzysy kształtują strukturę gospodarczą?

Współczesne rozwinięte systemy gospodarcze ulegają nieustannym przekształceniom. Część z nich to naturalne procesy ekonomiczne, inne to zmiany wymuszone przez nieoczekiwane kryzysy. Pomimo ciężkiej sytuacji, związanej z wybuchem pandemii COVID-19, niektóre firmy bardzo dobrze poradziły sobie, a nawet zyskały dzięki epidemii koronawirusa. W przypadku branż e-commerce, spożywczej, czy sieci kurierskich pandemia przyspieszyła wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Część z tych zmian na stałe wpisze się w systemy funkcjonowania poszczególnych firm. W trakcie panelu przedstawiciele branży odpowiedzą na pytanie, jak będą wyglądać nowe, postpandemiczne systemy gospodarcze.

Panel II – PRAWO - Na styku prawa i biznesu

Panel ma docelowo stać się przestrzenią do wymiany doświadczeń związanych ze świadczeniem usług doradztwa prawnego dla największych podmiotów działających na rynku. Nasi prelegenci, bazując na swojej wieloletniej praktyce, wskażą czynniki decydujące o przyszłym sukcesie młodych prawników na rynku pracy oraz podzielą się swoim doświadczeniem, pokazując jak wykorzystać zdobyte na studiach umiejętności w życiu zawodowym.

Panel III – ZARZĄDZANIE - Efektywne zarządzanie w czasach niepewnej sytuacji gospodarczej

Podczas tego paneli prelegenci przyjrzą się tematyce skutecznego prowadzenia biznesu w zupełnie nieprzewidywalnych sytuacjach. Chcemy podkreślić, jak ważne jest rozeznanie i szybka adaptacja do nowych warunków, a także umiejętność szybkiego reagowania z uwagi na błyskawicznie zmieniającą się rzeczywistość.

Panel IV - Czy ekonomia, prawo oraz zarządzanie w biznesie są ze sobą nierozerwalnie związane?

Biznes - czyli co? Czy rzeczywiście trzy na pozór różne dziedziny nauki stanowią nierozerwalne filary rozwoju biznesu? Na to pytanie na pewno otrzymacie odpowiedź podczas debaty, na której pojawią się przedstawiciele wszystkich trzech obszarów nauki. Myślicie, że już znacie na nie odpowiedź? Być może zaskoczymy Was i dzięki naszej konferencji odkryjecie zupełnie nowy punkt widzenia.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału oraz obserwowania wydarzenia na Facebooku i na LinkedIn!