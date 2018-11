Kontrola bez zatrzymywania

Od połowy czerwca 2019 r. w nowych ciężarówkach będą instalowane tzw. inteligentne tachografy. Ich możliwości budzą obawy niektórych kierowców

Tachografy 4.0, zwane inteligentnymi, będą — zgodnie z rozporządzeniem 165/2014 parlamentu i rady europejskiej — montowane w nowych pojazdach ciężarowych na terenie Unii Europejskiej od 15 czerwca 2019 r., a w pozostałych pojazdach ciężarowych w ruchu międzynarodowym — od 2034 r. Obowiązek stosowania tych urządzeń to odpowiedź Brukseli na plagę oszustw i nagminnych manipulacji tachografami. Unijni urzędnicy podają, że na 100 kontrolowanych ciężarówek w co siódmej kierowca ingerował w zapis tachografu.

Zobacz więcej BEZ OBAW: Pojawiają się głosy niezadowolenia związane z wprowadzaniem tzw. inteligentych tachografów, ale uczciwi przedsiębiorcy i kierowcy nie mają się czego obawiać. Być może przewoźnicy, którzy naginają przepisy, będą odwlekać wymianę samochodów — uważa Andrzej Szymański, dyrektor zarządzający Dartomu. Fot. Marek Wiśniewski

Kierowcy mimo dotkliwych kar, wynoszących nawet 10 tys. zł, łamią przepisy w zakresie przestrzegania norm czasu jazdy, co realnie wpływa na poziom bezpieczeństwa na drodze. Tachografy czwartej generacji będą znacznie lepiej zabezpieczone, co uniemożliwi im ingerencję w zapis urządzenia — twierdzi Mateusz Włoch z Inelo, dostawcy urządzeń telematycznych.

Bezpieczeństwo i wygoda

Nowe tachografy nie tylko ograniczą możliwość ingerencji kierowcy w rejestrację czasu jazdy, ale także usprawnią i ograniczą liczbę kontroli, ponieważ Inspekcja Transportu Drogowego lub inne służby kontrolujące transport drogowy będą mogły dokonać zdalnej preselekcji. Kontrolerzy za pomocą urządzeń krótkiego zasięgu będą w stanie odczytać dane z pojazdu, niezbędne do wykrycia manipulacji. W razie wątpliwości, czy nie doszło do naruszenia przepisów, pojazd zostanie zatrzymany do kontroli.

Inteligentne tachografy wyposażone są też w system lokalizacyjny. Urządzenie będzie rejestrowało i zapisywało punkt początkowy i końcowy trasy oraz, co trzy godziny, lokalizację od momentu rozpoczęcia jazdy. Tachograf nie będzie zapisywał całej trasy, a jedynie jej punkty.

Doskonale obrazuje to przykład, w którym trasa pojazdu pomiędzy dwoma zapisanymi przez tachograf punktami będzie krótsza niż najkrótsza z możliwych dróg przejazdu na tej trasie. Inspektor będzie miał podstawy do poddania go dokładnej analizie — wyjaśnia Mateusz Włoch.

Taki system zapisu danych pozwoli na ukrócenie praktyki korzystania z obcych kart kierowców. Tachograf 4.0 ma także ułatwić pracę kierowcy. Urządzenie oprócz łączności satelitarnej będzie można zintegrować z zewnętrznym systemem ITS, by automatycznie pobierało dane z pojazdu i informowało kierowcę o istotnych kwestiach, m.in. dotyczących nacisku na osie, czy też o ewentualnych usterkach. Dane z tachografu będą na bieżąco przetwarzane i przy pomocy aplikacji ITS przekazywane w czasie rzeczywistym do przewoźnika. Firma będzie mogła pobrać dane lokalizacyjne oraz zyska dostęp do informacji dotyczących parametrów jazdy (czasu pracy, prędkości i pokonanego dystansu) oraz pojazdu. W przyszłości rozbudowane systemy ITS będą także informowały kierowcę o wszelkich zagrożeniach.

— Tego typu rozwiązania są już stosowane, ale nie bezprzewodowo, a informacje są niepełne. Innowacją w inteligentnych tachografach będzie przekazywanie wszystkich pozyskanych przez tachograf danych przy pomocy bluetootha — tłumaczy Mateusz Włoch.

Kolejną zmianą jest nadanie inteligentnym tachografom daty ważności. Ważność certyfikatu przypisanego danemu urządzeniu będzie wynosiła 15 lat. Po tym czasie przewoźnik będzie zobligowany do jego wymiany.

Nowe karty kierowcy

Wraz z inteligentnymi tachografami do użytku wejdą nowe karty kierowcy, nie będzie jednak konieczności wymiany starych.Karty, które dotychczas były użytkowane przez kierowców, będą kompatybilne z nowymi urządzeniami, podobnie jak nowe — ze starszymi modelami tachografów. W przypadku kart przedsiębiorstw, czy warsztatowych, koniecznością będzie wyrobienie nowych, które będą współpracowały z nowymi modelami tachografów. Mimo iż tachografy 4.0. jeszcze nie są wprowadzone do użytku, Komisja Europejska już teraz dyskutuje o kolejnych generacjach urządzeń. Miałyby one m.in. rejestrować przekraczanie granic, by ograniczyć nadużycia w transporcie kabotażowym i regulować kwestie płac minimalnych. Uwagę Brukseli pochłania także zbyt długi czas (15 lat) na instalację nowej generacji tachografu w starszych pojazdach.

Choć przewoźnicy i kierowcy są pełni obaw związanych z wprowadzeniem inteligentnych tachografów, to z pewnością przyczynią się one do poprawy bezpieczeństwa na drogach i ukrócą manipulacje związane z czasem pracy — uważa Mateusz Włoch. Podobnego zdania jest Andrzej Szymański, dyrektor zarządzajacy firmy przewozowej Dartom.

Nowe tachografy będą rozwiązaniem rewolucyjnym, gdyż oprócz rejestrowania aktywności kierowców będą mogły komunikować się z urządzeniami kontrolnymi. Większość krajów wprowadziła przepisy o płacy minimalnej i zakazie odbioru pauzy weekendowej w pojeździe. Dzięki nowym urządzeniom organy kontroli będą mogły sprawdzić kierowcę w bardzo prosty sposób — i to nawet bez zatrzymywania pojazdów — mówi Andrzej Szymański.

