Koszty marketingu zmniejszyły zysk Nike

Nike nie osiągnęło oczekiwanych przez rynek wyników kwartalnych, informuje Reuters.

Amerykański producent odzieży sportowej osiągnął w czwartym kwartale rozrachunkowym, zakończonym 31 maja, 989 mln USD zysku netto, czyli 62 centy na akcję. Rok wcześniej wynosił on 1,14 mld USD, czyli 69 centów na akcję. Analitycy spodziewali się słabszych wyników spółki, ale prognozowali 66 centów zysku na akcję. Niższy od prognozowanego zysk to skutek wzrostu kosztów Nike przez ostatnie 12 miesięcy o 10 proc. do 12,7 mld USD. Spowodował to wzrost wydatków na marketing nowych produktów spółki. W minionym kwartale przychody Nike wzrosły o 4 proc. do 10,18 mld USD i były o ok. 20 mln USD wyższe niż oczekiwał rynek.