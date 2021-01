Kowalski wybrał Yarisa, firma – Toyotę

Kowalski wydał w 2020 r. na nowe auto 84,7 tys. zł. Firma 92,5 tys. zł. W jednym i drugim przypadku najczęściej na jeden z modeli Toyoty.

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar regularnie publikuje zestawienia dotyczące sprzedaży samochodów w Polsce. Tym razem rozpracował upodobania klientów indywidualnych zdecydowanych na zakup nowego auta. Wnioski? Kowalski stara się wybierać tańsze modele, lub tańsze wersje droższych, ale i tak zapłaci za nie więcej, a na dodatek wyjedzie autem gorzej wyposażonym niż klient firmowy.

Numer jeden: Bezapelacyjnym numerem jeden wśród klientów indywidualnych poszukujących auta w ubiegłym roku było Audi A4. Używane, najchętniej z Niemiec. Rocznik 2006-08 za góra 25 tys. zł. W 2020 r. zarejestrowano aż 28 tys. sprowadzonych „aczwórek”. materiały prasowe

Ulubieńcy

Z niespełna 428,4 tys. zarejestrowanych w ubiegłym roku nowych aut osobowych tylko 117,3 tys. trafiło w ręce prywatne, do firm – nieco ponad 311 tys. Taka proporcja utrzymuje się od lat. Kowalski, głównie z uwagi na budżet, znacznie chętniej wybiera auto używane. W 2020 r. do naszego kraju wjechało niespełna 761,8 tys. używanych osobówek. W ogromnej większości trafiły do prywatnych garaży. Najczęściej rejestrowanym modelem było Audi A4 (28 tys.) przed Volkswagenem Golfem (24 tys.) i Oplem Astrą (23 tys.). Średni wiek sprowadzonego do Polski auta w minionym roku nieznacznie przekraczał 12 lat. Możemy więc wywnioskować, że motobudżet Kowalskiego wynosił w 2020 r. od kilkunastu do dwudziestu kilku tysięcy złotych. To zdecydowanie za mało, by przymierzyć się do nowego auta. Tym ciekawsze jest zestawienie najchętniej wybieranych nowych modeli przez osoby prywatne. Obrazuje ono… miłość do Toyoty.

Ulubiona nówka: Yaris od lat jest ulubieńcem Kowalskich zdecydowanych na nowy samochód. W 2020 r. to auto kupiło niemal 8 tys. osób. Zapłacili średnio 60,6 tys. zł. MACIEJ LUBCZYNSKI

Kowalski rozkochał się w Toyocie na dobre. Cztery na 10 najchętniej wybieranych przez klientów indywidualnych aut to różne modele tego japońskiego koncernu. Oznacza to, że prawie 46 proc. pierwszej dziesiątki ulubionych modeli Kowalskich to Toyoty. W ubiegłym roku prywatni klienci najczęściej kupowali Yaris (niecałe 8 tys. rejestracji), która była też jednym z najtańszych modeli w pierwszej dziesiątce ulubionych modeli aut kupowanych przez osoby fizyczne. Najdroższym autem, na jakie zdecydował się w 2020 r. przeciętny Kowalski, była także Toyota. Model RAV4 (nieco ponad 3 tys. rejestracji) za średnio 157 tys. zł.

Cztery kółka Newsletter na temat rynku motoryzacyjnego: premiery, nowości, branżowe ciekawostki. ZAPISZ MNIE

× Cztery kółka autor: Łukasz Ostruszka Wysyłany co dwa tygodnie Newsletter na temat rynku motoryzacyjnego: premiery, nowości, branżowe ciekawostki. Chcę otrzymywać newsletter Cztery kółka * ZAPISZ MNIE Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Firmy pozostały wierne Skodzie Octavii (15,6 tys. rejestracji). Przedsiębiorcy wydawali na ten model średnio 103,5 tys. zł, jednak i w przypadku firm aż cztery na 10 modeli w TOP 10 to Toyoty, co daje tej marce 40 proc. udział w tym zestawieniu.

Ciekawie rysuje się porównanie średnich cen aut wybieranych przez klientów prywatnych i firmowych. Przykładowo: za swoją ulubioną Toyotę Yaris Kowalski płacił średnio 60,6 tys. zł, firma ponad 63,2 tys. Skoda Octavia kosztowała Kowalskiego średnio 100,4 tys., a firmę o ponad 3 tys. zł więcej. Wynika to z tego, że klienci prywatni zazwyczaj wybierali uboższe wersje wyposażenia. Podobna tendencja utrzymuje się przy porównaniu cen innych modeli. Kowalski szukał oszczędności, ale nie znalazł. W rzeczywistości firmy zapłaciły mniej.

Średnia ważona

Wierny jak firma: Skoda Octavia nadal jest ulubionym modelem flot. 604 firmy zarejestrowały w ubiegłym roku na siebie ponad 15,6 tys. octavii. Nie zmienia to tego, że w rejestracjach w grupie TOP 10 Skoda przegrywa z Toyotą 24,5 do 32,7 tys. materiały prasowe

Na podstawie przedstawionych przez Samar średnich cen (ofertowych z uwzględnieniem ewentualnych rabatów importerskich) policzyliśmy średnią ważoną cenę dla 10 ulubionych modeli osób prywatnych. Wyszło niespełna 84,7 tys. zł. Wynik tej samej kalkulacji dla zestawienia TOP 10 modeli w firmach to niecałe 92,5 tys, zł.

– Średnie ceny nie uwzględniają jednak rabatów flotowych. Dlatego proponuję odjąć od cen firmowych przynajmniej 10 proc. Okaże się, że średnia wyjdzie niższa niż w przypadku rejestracji na osoby prywatne. Co więcej, auto kupione przez firmę było lepiej wyposażone – komentuje Wojciech Drzewiecki, prezes Samaru.

Różnice wynikają oczywiście z tego, że firmy dokonują zakupów hurtowych. Jak dużych? To zależy od modeli. W zestawieniu 10 najpopularniejszych modeli liderem jest Renault Clio (średnio do jednej firmy trafiało 43,8 auta) przed Toyotą Corollą (36,8) i Toyotą C-HR (36).