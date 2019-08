Kraków zachęca do zbierania deszczówki

Miasto Kraków zachęca do oszczędzania wody oraz składania wniosków o dotacje na instalacje do gromadzenia i wykorzystania deszczówki. Od początku roku do magistratu wpłynęło ok. 100 próśb o udzielenie takiego dofinansowania.

Mieszkańcy mogą się ubiegać o dotacje instalacji do gromadzenia i wykorzystania deszczówki w ramach programu małej retencji wód opadowych. Jak poinformował Urząd Miasta Krakowa, w tym roku na projekt przeznaczono pół mln zł, od początku roku do miasta wpłynęło ok. 100 wniosków o udzielenie dotacji. Nabór ciągle trwa.

O dotację mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Wysokość dofinansowania to 50 proc. poniesionych kosztów na realizację inwestycji, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Zgodnie z aktualną wieloletnią prognozą finansową miasta Krakowa zadanie jest przewidziane do realizacji do roku 2022 r. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie powinny się kontaktować z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK na os. Zgody. Szczegółowe informacje są na stronie internetowej miasta. W latach 2014-2018 na dotacje w ramach programu przeznaczono prawie 2,4 mln zł, a pula udzielonego wsparcia wyniosła ponad 1,8 mln zł. Pozwoliło to na wykonanie 384 instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych. "W czasie suszy wiele osób stara się ratować swoje ogródki i trawniki wodą z miejskiej sieci. Tymczasem to nie tylko nieekonomiczne, ale także nieekologiczne – wodę powinniśmy przecież oszczędzać" – czytamy w komunikacie miasta Krakowa. Miasto podkreśla, że w obliczu zmniejszania się zasobów wód niezwykle istotne jest gospodarowanie wodami, w tym korzystanie z wód deszczowych. Retencjonowanie wody w miejscu jej powstawania umożliwia zasilanie warstwy wodonośnej, a tym samym ogranicza odpływ wody ze zlewni do odbiorników (zarówno do cieków, rowów jak i do kanalizacji). Ma to szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia ulew i przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego. Gromadzenie wody deszczowej z jednej strony pomaga rozwiązać problem z jej odprowadzeniem, z drugiej pozwala na oszczędzanie wody pitnej w gospodarstwie domowym. Deszczówkę można wykorzystać nie tylko do podlewania trawnika, kwiatów, ale też np. do prania czy sprzątania.

