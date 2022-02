Kurs bitcoina poniżej 41 tys. USD

W piątek rano bitcoin tanieje o prawie 7 proc. do 40642,21 USD. Spadek wartości wynika z awersji do ryzyka wynikającej z braku oznak deeskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. 50-dniowa średnia ruchoma wynosi ponad 41 tys. USD.

fot. Bloomberg

- Geopolityczna sytuacja w Europie i na Ukrainie ma znaczący wpływ – powiedziała Barbara Matthews, szefowa BCMStrategy. – Ale moim zdaniem, niedoceniane jest także to jak dużą niepewność i zmienność generuje obecnie także polityka monetarna USA – dodała.

Matthew Sigel, szef analizy aktywów cyfrowych w VanEck Associates zwraca uwagę, że duże wahania na rykach akcji, także skoki wycen ropy i obligacji mogą powodować duże zmiany kursów kryptowalut. Analitycy zwracali uwagę na ich korelację przede wszystkim ze zmianami wycen spółek wzrostowych. W czwartek Nasdaq 100 stracił prawie 3 proc. wartości.

Kurs bitcoina osiągnął historyczne maksimum na początku listopada ubiegłego roku. Dochodził wówczas prawie do 69 tys. USD. W 2022 roku bitcoin był najtańszy na początku trzeciej tercji stycznia, kiedy notowano go po ok. 35 tys. USD.