Kurs ropy WTI poniżej 90 USD

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Pierwszy raz od 10 lutego notowania ropy WTI zakończyły się kursem poniżej 90 USD za baryłkę.

Ropa taniała w czwartek w związku z rosnącymi obawami większego hamowania globalnej gospodarki i wynikającego z tego osłabienia popytu. Chętnych na ropę nie było nawet pomimo słabnięcia dolara, które zwykle sprzyja notowanym w nim surowcom. Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z wrześniowych kontraktów spadał o 2,3 proc. do 88,54 USD. Ropa Brent z październikowych kontraktów staniała na ICE Futures Europe o 2,8 proc. do 94,12 USD. To jej najniższa cena od 18 lutego.