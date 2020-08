Złoto nadal drożeje po osiągnięciu we wtorek rekordowego kursu zamknięcia na nowojorskiej giełdzie, pierwszego powyżej 2000 USD.

Wzrostowi notowań złota sprzyja przekonanie o kolejnych działaniach stymulacyjnych w USA, spadek rentowności obligacji, a także wzrost ryzyka geopolitycznego.

- Sytuacja sprzyja dalszemu wzrostowi ceny złota – powiedział Paul Wong, strateg Sprott Inc. – Spodziewamy się wzrostu fiskalnych wydatków, skrajnie akomodacyjnej polityki monetarnej trwającej latami, a także trudnego wychodzenia gospodarki z kryzysu, o czym przekonywał Fed – dodał.

We wtorek realna rentowność obligacji 10-letnich USA stała się ujemna spadając poniżej minus 1 proc.

We środę rano kurs uncji złota na rynku spot rósł nawet o 0,6 proc. do rekordowych 2031,14 USD. Najaktywniej handlowany kontrakt na złoto drożał na Comex nawet o 1,3 proc. do 2048,60 USD. Obecnie rośnie o 0,5 proc. do 2030,50 USD.