Lajkonik i smok kontra smog

W Krakowie powstał mural, który pochłania tyle zanieczyszczeń, ile las o powierzchni 80 m². Każdego dnia oczyści miejskie powietrze ze spalin, które emituje 17 samochodów.

Smog to wielki problem mieszkańców stolicy Małopolski, dlatego tak ważne są działania podnoszące jakość ich życia. Od połowy maja do walki ze smogiem stanęły postaci znane z krakowskich legend — lajkonik i smok wawelski. Ich wizerunki pojawiły się na muralu, który powstał przy Bulwarze Wołyńskim. Został wykonany w 2/3 przy użyciu oczyszczających powietrze farb Airlite. Podczas zetknięcia się z powierzchnią pokrytą farbą fotokataliczną rozkładają się: spaliny samochodowe oraz pochodzące z kotłów grzewczych, gazy, opary rozpuszczalników, dym tytoniowy, tlenki siarki i azotu. Mural będzie pochłaniał tyle zanieczyszczeń, ile las o powierzchni 80 m². Każdego dnia oczyści powietrze ze spalin emitowanych przez 17 samochodów. W akcję powstania ekologicznego muralu „Eco-Art’’ zaangażowała się marka Lajkonik.

— Lajkonik jest częścią krakowskiej historii, ale wyzwania współczesności są dla nas tak samo ważne jak tradycja. Postanowiliśmy więc wykorzystać krakowskie legendy do walki z bardzo realnym problemem, jakim jest smog. Dzięki właściwościom farb użytych do stworzenia muralu zmniejszymy zanieczyszczenie powietrza. Lajkonik i smok wawelski będą nie tylko cieszyć mieszkańców i turystów swoim wyglądem, ale także oczyszczać powietrze tak jak zrobiłby to las o powierzchni 80 m kw. — mówi Małgorzata Stojanowska-Szulejko, kierownik ds. marki Lajkonik.

materiały prasowe

Za kreację i stworzenie muralu odpowiedzialna jest ekipa Murale Zooteka oraz artyści Impas i Mehes.