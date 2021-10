Rozgłos wywołany uruchomieniem w USA funduszu ETF inwestującego w kontrakty terminowe na bitcoina jest tak duży, że może on przyciągnąć ponad 50 mld USD inwestycji w pierwszym roku, powiedział Tom Lee, współzałożyciel Fundstrat Global Advisors i znany entuzjasta najpopularniejszej kryptowaluty.

- Uważamy, że popyt na bitcoina przekroczy napływ do QQQ [ETF naśladujący Nasdaq 100 – red. pb.pl] – napisał Lee w poniedziałek.

Działający od dwóch dekad Invesco QQQ Trust Series 1 ma ponad 188 mld USD aktywów i jest piątym pod tym względem ETF.

Stworzony przez ProShares ETF dający ekspozycję na bitcoina ma pojawić się na NYSE we wtorek. Zapowiedź jego uruchomienia w niedługim czasie, która pojawiła się w ubiegłym tygodniu, wywołała wzrost popytu na kryptowalutę. Jej kurs doszedł w poniedziałek do 62652 USD. Obecnie bitcoin drożeje o 1,0 proc. do 61584,83 USD.

W kwietniu tego roku kryptowaluta była najdroższa w historii. Jej kurs sięgał prawie 65 tys. USD. Lee oraz jego współpracownicy prognozują, że na koniec roku wartość bitcoina dojdzie do 100 tys. USD. Szacują jego wartość nawet na 168 tys. USD.