LiveChat Software o wynikach i dywidendzie

Przychody technologicznej spółki wzrosły o 24,3 proc. r/r, a zysk netto o 18,8 proc.

Na koniec roku finansowego 2021/22 liczba płacących klientów produktu LiveChat wyniosła 35,5 tys. (+8 proc.), a ChatBot 2,4 tys. (+30 proc.). Na koniec marca 2022 r. ARPU (średni przychód na użytkownika) produktu LiveChat wyniosło 120,9 USD wobec 117,0 USD przed rokiem. ARPU produktu ChatBot wyniosło 102,3 USD na koniec marca 2022 wobec 86,9 USD przed rokiem.

Zarząd LiveChatu zarekomendował wypłatę 111,3 mln zł z ubiegłorocznego zysku w formie dywidendy. Na jedną akcję przypadłoby 4,4 zł.

Spółka już wypłaciła 29,36 mln zł w formie zaliczki na poczet dywidendy, a kolejne 29,36 mln zł ma trafić do akcjonariuszy 5 sierpnia. Do wypłaty pozostanie wówczas jeszcze 54,59 mln zł (2,12 zł na akcję). Planowany dzień dywidendy to 25 sierpnia, a wypłaty 1 września.