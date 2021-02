Macy’s na plusie pierwszy raz od roku

Po raz pierwszy od roku Macy’s, jedna z najbardziej znanych amerykańskich sieci domów towarowych pochwaliła się kwartalnym zyskiem, donosi Reuters.

W kwartale zakończonym 30 stycznia duży gracz w amerykańskim handlu detalicznym odnotował przychody rzędu 6,78 mld USD, które zmniejszyły się wobec 8,34 mld rok wcześniej jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa, która wymusiła wprowadzenie restrykcji w tym zamknięcia placówek handlowych.

Odczyt okazał się jednak lepszy od mediany prognoz analityków, która zakładała spadek sprzedaży do 6,5 mld USD.

Nowojorska firma odnotowała również spadek zysku w ujęciu rocznym do poziomu 160 mln USD co daje 50 centów na akcję z 340 mln i 1,09 USD na koniec stycznia 2020 r. Mimo wszystko był to pierwszy dodatni wynik od czterech kwartałów. Nie uwzględniając czynników o charakterze jednorazowym zysk EPS wyniósł 80 centów przebijając oczekiwania analityków rzędu 12 centów na akcję.

Pandemia mocnym cieniem położyła się na całoroczny wynik sprzedaży formatu like-to-like. Zmniejszyła się ona względem 2019 r. o 17,1 proc. Prognozy specjalistów z Wall Street były jeszcze gorsze i mówiły o spadku rzędu 21,3 proc.

Kojarzona do niedawna wyłącznie ze sprzedażą w sklepach fizycznych firma postanowiła również mocno zaangażować się w e-commerce notując 21 proc. wzrost sprzedaży internetowej. Macy’s ma dążyć by w ciągi najbliższych trzech lat roczna sprzedaż online przekroczyła poziom 10 mld USD.