Maczfit tyje na dietach

Maczfit, czyli lider rynku diet pudełkowych, gotuje sobie solidny wzrost — z 57 mln zł obrotów w 2018 r. do 85 mln zł w tym. A pomóc w tym mają mu m.in. najmłodsi klienci i berlińczycy.

Maczfit, stworzony i zarządzany przez Macieja Lubiaka, lada moment wystartuje z nowym serwisem sprzedażowym, w którym za pomocą jednego kliknięcia będzie można zamówić dietę pudełkową i to również na ostatnią chwilę.

— Ruszyliśmy z przygotowaniem posiłków w nowym zakładzie. Pozwala nam na produkcję nawet 20 tys. zestawów posiłków dziennie, ale przede wszystkim możemy dokładać kolejne rodzaje diet — mamy przestrzeń dla kolejnych zespołów dietetyków, pracowników produkcji, której nam brakowało w poprzednim zakładzie — mówi Maciej Lubiak, prezes spółki Maczfit.

Skoro Szczecin, to i Berlin

Obecnie z podwarszawskiej fabryki, którą określa jako gigantyczną restaurację online, wyjeżdża każdego dnia około 7 tys. zestawów (po 5 posiłków). W zeszłym roku o tej porze przygotowywano około 4,5 tys. Resource Partners — inwestor finansowy, który przejął pod koniec zeszłego roku 70 proc. udziałów w Maczficie (30 proc. zachował prezes), zapowiadał nawet kilkukrotne zwiększenie sprzedaży w ciągu 3-5 lat.

— Mamy jeszcze sporo do ugrania na krajowym rynku. Dodajemy kolejne diety i ruszamy z opracowanymi dla dzieci w różnym wieku. To grupa, której do tej pory nie uwzględniano na tym rynku, a dla rodziców ma przecież znaczenie odpowiednie żywienie swoich pociech — przygotowaliśmy zestawy o różnej kaloryczności, zależnie od wieku dziecka, przez kilka miesięcy testowaliśmy też kolejne wersje smakowe posiłków. To nie sztuka, by posiłek był tylko zdrowy, musi jeszcze smakować małemu odbiorcy — dodaje Maciej Lubiak.

Kolejną nową grupę klientów będą stanowić mieszkańcy Niemiec. W lipcu Maczfit ruszy z dostawami do Berlina.

— Skoro można dowieźć pudełka do Szczecina, to Berlin też jest w naszym zasięgu. Przy czym tam trzeba rynek zbudować od zera, bo gotowe, zdrowe dania są tam wprawdzie powszechnie znane, ale kupuje się je w każdym sklepie, a nie zamawia na cały dzień do domu czy biura — twierdzi szef Maczfitu.

Portfel marek

Nowy udziałowiec spółki przyznał kilka miesięcy temu, że jest zainteresowany akwizycjami. Maciej Lubiak podchodzi do sprawy ostrożnie.

— W Polsce mamy w ścisłej czołówce rynku diet pudełkowych 3-4 graczy. Jako ten największy jesteśmy słusznie typowani na konsolidatora. Jednak przejęcie któregoś z konkurentów tylko po to, żeby mieć dodatkowy zakład i bazę klientów, wydaje się mało racjonalne. Akwizycja w celu pozyskania ciekawej marki i posiadanie w portfolio kilku marek działających w branży brzmi już ciekawiej. Na razie silnie rośniemy organicznie — opowiada Maciej Lubiak.

Wraz z rosnącą skalą biznesu Maczfit będzie też w stanie sprzedawać nie tylko pełne zestawy. — Pracujemy nad takim zorganizowaniem logistyki, żeby można było zamawiać mniej niż 5 posiłków na dzień.

To oznaczałoby pozyskanie kolejnej grupy klientów, którzy wolą śniadanie czy kolację przygotować sami. Takie dostawy to oczywiście koszty, więc usługę możemy zaoferować dopiero przy odpowiednio wysokich wolumenach — mówi prezes Maczfitu.

Gotowe zamiast półproduktów

Początek rynku diet pudełkowych (czyli gotowych do spożycia posiłków dowożonych do domów i biur w Polsce) to lata 2006-07. Za granicą bardziej popularna jest sprzedaż konkretnego dania gotowego w sklepie albo zakup obranych, zważonych, pokrojonych surowców i półproduktów, z których samemu robi się posiłek. W Polsce „pudełkami” zainteresowały się restauracje, firmy kateringowe, powstały też od zera wyspecjalizowane w tej kategorii produktów podmioty. Brak twardych danych o rynku — wszyscy zgodnie mówią, że rośnie, zaś wydatki na tego typu produkty mogą sięgać nawet 1 mld zł. Pod koniec zeszłego roku doszło tu do pierwszej transakcji z udziałem private equity, co dla ekspertów jest znakiem, iż rynek osiągnął już satysfakcjonujące rozmiary i ma odpowiednie marże.