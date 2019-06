Majchrowski apeluje o zmianę prawa regulującego SCT

Doprecyzowanie ograniczeń wjazdu do strefy czystego transportu (SCT) to jedna z propozycji zmian, jakie należałoby według prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego wprowadzić do rządowej ustawy o elektromobilności. Z apelem o nowelizację włodarz miasta zwrócił się do premiera.

Centrum Informacji Rządu poinformowało PAP, że pismo prezydenta Krakowa jeszcze nie wpłynęło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W liście Majchrowski zaznaczył, że w pełni popiera propozycje projektu nowelizacji ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zgłoszone 17 maja 2019 r. przez Polski Alarm Smogowy do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

To na podstawie tej ustawy radni Krakowa wprowadzili w styczniu strefę czystego transportu (SCT) na krakowskim Kazimierzu – pierwszą taką w Polsce. Przedsiębiorcy twierdzili jednak, że od kiedy zaczęła funkcjonować SCT, ich obrony zmalały o jedną trzecią. Uchwałę radnych skarżyli także do sądu administracyjnego. W wyniku protestów przedsiębiorców w marcu radni miejscy zliberalizowali strefę do tego stopnia, że w zasadzie przestała ona istnieć.

Według Majchrowskiego problemy z wprowadzeniem strefy czystego transportu w Krakowie unaoczniły, że potrzebna jest nowelizacja ustawy, a obecne rozwiązania nie wpływają ani na jakość powietrza, ani nie motywują kierowców do zmiany pojazdu na bardziej ekologiczny.

Najistotniejsze zmiany, jakie należałoby wprowadzić, to według Majchrowskiego: wyraźne rozdzielenie strefy czystego transportu od tworzonej w jej obrębie podstrefy opłaty kongestyjnej (czyli za wjazd samochodem); doprecyzowanie ograniczeń wjazdu do SCT, w tym objęcie ograniczeniem także mieszkańców strefy (jednak tak, by ograniczenia obowiązywały mieszkańców najwcześniej za pięć lat od uchwalenia przez radę gminy takiej strefy); udzielenie radzie gminy większej swobody w zakresie kształtowania zasad obowiązujących w strefie czystego transportu. Zdaniem prezydenta rada gminy powinna mieć możliwość wyłączenia od zakazu wjazdu do SCT pojazdów w zależności od spełnienia określonego kryterium europejskich standardów emisji spalin (Euro 1-6, Euro I-VI).

"Proponowana nowelizacja ustawy harmonizuje funkcjonowanie stref czystego transportu analogicznie do powszechnego sposobu działania stref niskoemisyjnych w innych krajach europejskich. Ich doświadczenia pokazują też, że takie działania mają wpływ na rozwój elektromobilności” – napisał Majchrowski w liście do premiera i zaznaczył, że "bez tych korekt działania miast nie będą miały szans na odniesienie pełnego sukcesu".

Prezydent zaznaczył również, że jakość powietrza jest dziś wyzwaniem europejskim, a poprawa stanu powietrza to działanie na rzecz zdrowia Polaków i poprawy ich komfortu życia. To też w ocenie prezydenta kwestie wydatków na zdrowie z funduszy publicznych i szczęścia rodzin.

"Liczę, że rząd wykaże się w tej sprawie determinacją" – podkreślił Majchrowski. Zwrócił też uwagę, że transport jest w polskich miastach jednym z dwóch najważniejszych źródeł zanieczyszczeń powietrza ze względu na zagęszczenie liczby pojazdów na małych obszarze.

"Zanieczyszczenia w polskich miastach pochodzące z transportu to przeciętnie od 40 do 60 proc. wszystkich toksyn unoszących się w powietrzu" – napisał. Obowiązujące przepisy dają podstawy do tworzenia stref czystego transportu w miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys.

"Przepisy te są niezmiernie potrzebne, a w Polsce są rozwiązaniem nowatorskim" – napisał prezydent Krakowa zwracając uwagę, że doświadczenia tego miasta, które jako jedyne do tej pory wykorzystało te rozwiązania legislacyjne, pokazały, że obecne regulacje wymagają poprawek.

Zgodnie ze zliberalizowaną 6 marca uchwałą radnych, do SCT w Krakowie mogą wjeżdżać pojazdy elektryczne, napędzane wodorem albo gazem CNG, pojazdy z napędem hybrydowym i skutery elektryczne. Do SCT mogą wjeżdżać mieszkańcy Kazimierza, przedsiębiorcy działający tam, niepełnosprawni, taksówkarze oraz pracownicy służy zdrowia.

Pojazdy kontrahentów i klientów przedsiębiorców mogą wjeżdżać do strefy od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 17, a zaopatrzenie odbywa się w dni powszednie w godzinach 6-12 i od 17-20, zaś w soboty i dni wolne od pracy w godzinach 6-12, od 14-16 i 18-20.

Pierwotnie, przed poprawkami, do strefy mogły wjeżdżać jedynie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem albo gazem CNG. Ograniczenia te nie obowiązywały mieszkańców strefy, przedsiębiorców, którzy mieli tam siedzibę swojej firmy, osób niepełnosprawnych oraz taksówkarzy.

Likwidacji SCT w Krakowie domaga się również Fundacja Frank Bold, która przygotowała analizę dot. wprowadzania i funkcjonowania pierwszej w Polsce strefy czystego transportu na krakowskim Kazimierzu. "(…) w obecnej formie SCT +Kazimierz+ powinna naszym zdaniem ulec likwidacji, żeby nie kompromitować słusznej idei wprowadzania w miastach obszarów wolnych od pojazdów spalinowych" – czytamy na profilu facebookowym fundacji.