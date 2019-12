Miejskie hackathony - czas start

Kielce i Płock zaangażowały młodych obywateli do udoskonalania miejskiej przestrzeni. Efekt — aplikacje, które docenili urzędnicy i giganci branży hi-tech

Blisko 250 uczestników i ponad 60 mentorów wywodzących się z wielu środowisk — urzędów, kancelarii prawnych, firm z branży ICT, ale też wojskowych jednostek specjalnych. Wielkie emocje, morze pomysłów, adrenalina i wyścig z czasem — to krótkie podsumowanie dwóch hackathonów, które odbyły się niedawno w Kielcach i Płocku. Oba miasta, choć nie należą do największych w Polsce, aspirują do miana „inteligentnych” i podjęły się organizacji cyklicznych imprez w formie hackathonów, tj. maratonów programistycznych, gdzie bazą do pracy są udostępnione dane miejskie. W stolicy Świętokrzyskiego odbywał się pod nazwą „Hackathon Idea Kielce” (z hasłem „Buduj z nami smart city i stwórz webskie Kielce”). W mieście nad Wisłą natomiast imprezę nazwano „Hackathon City Coders Płock”. Obie organizowane przez urzędy miast skierowane były głównie dla uczniów lokalnych szkół średnich i studentów. Łączy je też to, że współorganizatorem jest firma Smart Factor, która popularyzuje ideę organizacji maratonów programistycznych w mniejszych miastach.