Mjanma odcięta do maja

Wart kilkadziesiąt milionów złotych rocznie eksport z Polski mogą czekać kilkumiesięczne utrudnienia.

Mjanma (Birma), w której w poniedziałek Tatmadaw, siły zbrojne, przejęły władzę, została odcięta od świata – przynajmniej w transporcie lotniczym. Wszystkie międzynarodowe loty są wstrzymane co najmniej do 30 kwietnia, anulowano wszystkie poprzednie zezwolenia na lądowanie – krajowe i międzynarodowe: humanitarne z pomocą medyczną.

- W Rangunie, największym mieście kraju i byłej stolicy, przywrócono sieć internetową oraz dostęp do mediów, mieszkańcy mogą ponownie komunikować się za pomocą mediów społecznościowych. W poniedziałek nie działała sieć internetowa, banki wstrzymały działalność, mieszkańcy w panice ustawiali się pod sklepami z żywnością i wypłacali pieniądze. City Mart Holding, największa sieć supermarketów, skróciła godziny otwarcia do godziny 18. Na razie nie wprowadzono godziny policyjnej ani dodatkowych obostrzeń, ale mieszkańcy nie wiedzą, co ich czeka – mówi Przemysław Zaręba, kierownik biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kuala Lumpur, który odpowiada za rynki Mjanmy i Malezji.

Stan nadzwyczajny w Mjanma ma trwać do 1 lutego 2022 r. 13 stycznia w związku z pandemią stan nadzwyczajny został wprowadzony w Malezji. Potrwa do 1 sierpnia 2021 r.

Polski eksport do Mjanmy szedł drogą morską i powietrzną. Mjanma nie jest znaczącym partnerem handlowym Polski. Według GUS w 2019 r. eksport towarów z Polski wyniósł 47,3 mln zł, a usług 2,7 mln zł. Z danych OEC World wynika, że w 2018 r. było to 69,3 mln USD, w tym 73,6 proc. przypadło na pojazdy wyspecjalizowane, a 4,66 proc. na narzędzia do nich.

- To prawdopodobnie kontrakt pomocowy powiązany z kredytami rządowymi, w ramach którego Polska wysłała do Mjanmy 75 wozów strażackich – uważa Przemysław Zaręba.

W 2018 r. blisko 3 proc. polskiego eksportu stanowiła serwatka.

- Nasze biuro często otrzymuje pytania od birmańskich kontrahentów o mleko w proszku i produkty mleczne. W 2019 r. pomogliśmy firmie Foodcom w sprzedaży 120 ton mleka w proszku partnerowi z tego kraju – mówi Przemysław Zaręba, dodając, że w 2020 r. współpracę z nowym birmańskim kontrahentem rozpoczęła firma Ziaja, producent kosmetyków.

– Nie współpracujemy z Birmą - informuje jednak Karolina Guzmann z biura zarządu firmy Ziaja.

Tadmadaw ogłosił stan nadzwyczajny 1 lutego. Prezydent U Win Myint i Aung San Suu Kyi, liderka rządzącej partii NLD i minister spraw zagranicznych, zostali aresztowani. Armia oskarża NLD i komisję wyborczą o masowe oszustwa podczas wyborów 8 listopada 2020 r. Ming Aung Hlain, głównodowodzący sił zbrojnych, przejął dowództwo w kraju. Tadmadaw opublikował listę z nazwiskami członków nowego rządu, który zastąpił poprzedni – to głównie generałowie i byli przedstawiciele armii oraz członkowie partii USDP. Zapowiedziano przywrócenie wszystkich sędziów Sądu Najwyższego i członków Komisji Antykorupcyjnej, zatrzymani pozostają członkowie Komisji Praw Człowieka.