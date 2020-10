Młody duch ekologicznych technologii

Norwegia spowolni rozwój energetyki wiatrowej na lądzie

Norwegia, kraj kojarzony m.in. z rygorystycznym podejściem do kwestii ekologicznych, zamierza zaostrzyć przepisy dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. Jak donosi Reuters, mają one lepiej chronić przyrodę, co może znacząco spowolnić gwałtowny wzrost tego sektora.