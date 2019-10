Mnożenie różnych scenariuszy…

Kluczowe informacje z ostatnich godzin mogące mieć wpływ na rynki:

USA / DANE / FED: Rozczarowanie wczorajszą publikacją indeksu ISM dla usług, który spadł do najniższego poziomu od sierpnia 2016 r. (52,6 pkt. wobec szacowanych 55,0 pkt.), podbiło prawdopodobieństwo cięcia stóp przez FED o 25 p.b. na posiedzeniu w końcu października w okolice 90 proc. To dało pretekst do korekcyjnego odbicia na Wall Street, które przełożyło się też na lekkie zwyżki indeksów w Azji. Dolar jednak po pierwszej reakcji na tą publikację, którą był wyraźniejszy ruch w dół, później odrabiał straty. USDJPY utrzymał wsparcie przy 106,50, a EURUSD nie zdołał wyjść ponad 1,10.



USA / CHINY / RELACJE HANDLOWE: Donald Trump pytany wczoraj o perspektywy rozmów handlowych z Chinami stwierdził, że jeżeli „oni nie zrobią tego, czego my chcemy, to my to wymusimy naszą ogromną siłą”. Dodał też, że bierze pod uwagę możliwość „nakłonienia” prezydenta Xi Jinping’a, aby ten uważnie przyjrzał się interesom rodziny Biden’ów w Chinach (podobna sytuacja, jak na Ukrainie).Wcześniej CNN podała, że Trump podobno podjął temat Bidena jeszcze w czerwcu podczas rozmowy telefonicznej z Xi Jinping’iem. Szef Białego Domu miał też podobno obiecać prezydentowi Chin, że USA nie będą mieszać się w protesty w Hong Kongu, jeżeli rozmowy handlowe będą posuwać się do przodu. Informacje te ponownie stawiają w złym świetle Trumpa i dają polityczne preteksty Demokratom do robienia szumu wokół procesu impeachmentu. Ale w temacie przyszłotygodniowych negocjacji USA-Chiny nie wnoszą wiele – USDCNH pozostaje stabilny po wczorajszym cofnięciu. Pamiętajmy jednak o tym, że główny rynek w Chinach nadal pozostaje zamknięty do 7 października z okazji obchodów Złotego Tygodnia.



JAPONIA / BANK JAPONII: Zastępca szefa BOJ (Wakatabe) stwierdził, że bank centralny może poluzować politykę, jeżeli będzie taka potrzeba, ale on wyraża spore obawy przed tym, aby niskie stopy procentowe nie stały się stałym elementem gospodarczej rzeczywistości. Z kolei szef japońskiego MSZ podał, że umowa handlowa USA-Japonia wejdzie w życie wraz z nowym rokiem kalendarzowym. Jen nie zareagował zbytnio na te informacje, jego osłabienie należy wiązać z korekcyjnym odbiciem na giełdach.



AUSTRALIA / DANE/ RBA: Sprzedaż detaliczna w sierpniu wypadła gorzej od oczekiwań (0,4 proc. m/m wobec szacowanych 0,5 proc. m/m). Jednocześnie bank centralny opublikował raport nt. stabilności finansowej, w którym zwraca się uwagę na mniejsze ryzyko dla spłacalności kredytów hipotecznych przez gospodarstwa domowe. Dane te nie mają większego znaczenia dla notowań AUD, który dzisiaj próbuje odbijać w ślad za NZD.



WIELKA BRYTANIA / BREXIT: Premier Johnson dostał od unijnych polityków tydzień czasu na dopracowanie swojej wizji Brexitu, inaczej UE oczekuje, że prześle on wniosek o wydłużenie procesu rozwodowego o trzy miesiące. Tymczasem on sam twierdzi też, że posiada plan B na wypadek, gdyby UE odrzuciła jego rozwiązania ws. Irlandii Północnej. Funt skorygował wczoraj zwyżkę po tych informacjach, dzisiaj rynek czeka na kolejne impulsy ze sceny politycznej.



OPINIA ANALITYKA: Mnożenie możliwych scenariuszy…

Czy Donald Trump sam podkłada się Demokratom, czy też może po prostu uznał, że pozostaje mu gra va banque przed przyszłorocznymi wyborami? Wczorajsze doniesienia CNN o tym, jakoby miał on wywierać presję na prezydenta Chin, aby ten zainteresował się „interesami” Biden’ów i późniejsze tłumaczenie przed kamerami wypada słabo. Wygląda na to, że owe naciski (na prezydentów Ukrainy i Chin) rzeczywiście były i Trump wie, że tutaj się nie obroni. Próbuje, zatem aktywizować swój elektorat chcąc się kreować na tego, który jest zmuszony do tego, aby mówić publicznie o „nielegalnych interesach” Demokratów. Zgoda, że kampania w 2020 r. będzie brudna i ostra, ale czy taktyka Trumpa przyniesie mu sukces? Czemu o tym piszę? Bo Chińczykom po prostu może coraz mniej opłacać się szukanie porozumienia z prezydentem USA, skoro ten sam mówi dosłownie, że „oni powinni zrobić to, czego my chcemy”. Xi Jinping zaakceptuje kompromis, a nie wizję świata według Trumpa. W efekcie przyszłotygodniowe rozmowy handlowe w Waszyngtonie (10-11 października) zaczynają być wielką niewiadomą. Teoretycznie logika podpowiada, że to Trumpowi powinno bardziej zależeć na kompromisowej umowie handlowej, niż Chinom, ale co mówi praktyka? Nie można wykluczyć, że prezydent USA urabia opinię publiczną poprzez wpierw mocną krytykę Chin, aby później powiedzieć, że „oni zrobili to, czego chcieliśmy”.

251dc9e0-90f6-11e9-bc42-526af7764f64

To musisz wiedzieć dziś rano Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. ZAPISZ MNIE

To musisz wiedzieć dziś rano autor: Kamil Zatoński Wysyłany codziennie Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. consents-consent_352 Chcę otrzymywać newsletter To musisz wiedzieć dziś rano ZAPISZ MNIE consents-consent_294 Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług. Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera. Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Dzisiaj o godz. 14:30 poznamy ostatnie dane w kluczowej serii, czyli comiesięczne wyliczenia Departamentu Pracy USA. W pewnym sensie wątek rynkowy jest już jednak rozegrany – oczekiwania na cięcie stóp przez FED w końcu października skoczyły w ciągu 2 dni o ponad 50 p.p. (sic!) do 90 proc. Tym samym nawet, jeżeli dzisiaj odczyty zaskoczą negatywnie, a takie ryzyko jest po stronie słabszych NFP, czy też wolniejszej dynamiki płacy godzinowej, to reakcja rynku może być ograniczona - tak jak było to wczoraj po południu. Mocny spadek indeksów na Wall Street szybko przerodził się w dynamiczne odbicie, a dolar? Obniżka stóp w USA w końcu miesiąca to nie wszystko, potrzeba większej wiary w to, że decydenci „kontrolują” sytuację i nie dopuszczą do pojawienia się istotniejszego spowolnienia w globalnej gospodarce. To pozwoliłoby podjąć większe ryzyko w postaci szukania alternatyw dla dolara.

Spójrzmy na wykresy. Koszyk dolara BOSSA USD kończy tydzień spadkową świecą po odbiciu się od strefy oporu ponad 84,06 pkt. To średnioterminowy sygnał wyhamowywania impetu wzrostowego przez dolara, którego nie można lekceważyć. W krótkim okresie (na pierwsze dni kolejnego tygodnia) nie jest jednak jasne, czy spadki będą kontynuowane. Nie można wykluczyć, że popyt będzie chciał podnieść wycenę dolara – kluczowe mogą okazać się okolice 83,74 pkt, czyli dawnego szczytu z początku września b.r.

Na ujęciu EURUSD z kolei widać, że impet korekcyjnej zwyżki wygasa przy zbliżaniu się do bariery 1,10. Nieco powyżej (okolice 1,1010) mamy kilkumiesięczną linię trendu spadkowego. Na dziennym RSI9 widać też problem ze złamaniem poziomej linii oporu. Co dalej? Fundamentalnie nawisem, jaki może ciążyć na euro jest kwestia karnych ceł, jakie chcą nałożyć Amerykanie za Airbusa. Wczoraj reakcji nie było, bo nadal nie jest jasne, czy wyższe stawki wejdą w życie od 18 października, oraz czy UE nie zdecyduje się na odwetowe działania, co mogłoby rozkręcić negatywną spiralę z większymi stratami dla UE, niż USA.

W przypadku GBPUSD ofensywa Borisa Johnsona natrafiła na twardy mur. Wątpliwe, aby UE zgodziła się na nowe rozwiązania ws. Irlandii Północnej, a nie jest też jasne na ile premier rzeczywiście zagra va banque i doprowadzi do bezumownego Brexitu. Skoro UE dała wczoraj tydzień na przedstawienie konstruktywnych rozwiązań, to za kilka dni może na funcie zrobić się dość nerwowo…